Психолог Наумова объяснила, что могло превратить Гогунского в домашнего тирана

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Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский недавно заявил, что женщины не имеют права находиться рядом с мужчиной в плохом настроении, чем вызвал недовольство публики. А его бывшая супруга сообщила, что терпела абьюз с его стороны. Психолог Наталья Наумова пояснила, почему некоторые артисты-мужчины так категоричны по отношению к своим партнёршам.
«Многое, конечно, идет из детства. Если в юные годы будущий абьюзер подвергался насильственным действиям или проживал оскорбления со стороны сверстников, то во взрослой жизни это переходит в подобные истории», — отметила Наумова в беседе с Общественной Службой Новостей.
Кроме того, по словам психолога, мальчик, который воспитывался абьюзивным отцом, может перенять качества родителя и считает такое поведение нормой.
Специалист предупредила, что длительное проживание с мужчиной-абьюзером негативно сказывается на самооценке и вызывает различные нервные и психические расстройства.
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Элина Позднякова