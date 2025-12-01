«Пусть платит за съёмку!»: Мария Погребняк резко высказалась о скандале вокруг Долиной
Мария Погребняк публично вступилась за стилиста Никиту Карстена, который рассказал о конфликте с Ларисой Долиной.
По словам мастера, он подготовил творческую съёмку с певицей и создал для неё образы на условиях бартера — красивые кадры и образы артистке, а ему — публикации и возможность использовать материалы для портфолио.
Однако, как утверждает стилист, после получения снимков Долина запретила ему использовать кадры, заявив, что права на эксклюзив принадлежат только ей. Это и стало причиной скандала.
Погребняк не осталась в стороне и резко оценила произошедшее, возмутившись поведением певицы. В комментариях она потребовала, чтобы Долина оплатила фотосессию, если отказывается соблюдать договорённость. В ответ команда Карстена заявила, что артистке также запрещено размещать материалы со съёмки.
