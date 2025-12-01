«Пусть платит за съёмку!»: Мария Погребняк резко высказалась о скандале вокруг Долиной

01 декабря 2025, 12:55

Мария Погребняк поддержала стилиста Никиту Карстена в ситуации с Ларисой Долиной

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк публично вступилась за стилиста Никиту Карстена, который рассказал о конфликте с Ларисой Долиной.