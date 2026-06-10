Поход Дмитрия «Гоблина» Пучкова обернулся встречей с медведем

10 июня 2026, 13:16

Дмитрий Пучков (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, в эфире радио Sputnik рассказал о необычном происшествии, которое случилось с ним в путешествии.





Инцидент произошёл на Сахалине во время отдыха. К палаточному лагерю, где Пучков находился вместе с товарищами, вышел медведь. Сам блогер с хищником напрямую не встретился.



О том, что зверь приходил, Гоблин понял позже — по обнаруженным следам лап. По его мнению, животное спугнули шумная компания и громкие разговоры.





«Нас есть не стал. Говорят, сожрал кого-то на следующий день», — заключил блогер.