Рыбак пережил нападение медведя на Сахалине

09 июня 2026, 11:09

Мужчина остался жив после нападения медведя на Сахалине

Фото: istockphoto/DrDjJanek

На Сахалине рыбак выжил после нападения медведя. Инцидент произошёл в районе моста через реку Найба, сообщает Telegram-канал «Эхо Сахалина».