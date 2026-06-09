Рыбак пережил нападение медведя на Сахалине
На Сахалине рыбак выжил после нападения медведя. Инцидент произошёл в районе моста через реку Найба, сообщает Telegram-канал «Эхо Сахалина».
Мужчина ловил рыбу, когда на него внезапно набросился хищник. Пострадавший получил рваные раны головы, однако смог самостоятельно добраться до людей и вызвать помощь.
Прибывшие медики госпитализировали рыбака. На момент госпитализации он был в сознании. Врачам предстоит провести комплексную диагностику для оценки тяжести травм.
Сейчас егеря ведут поиск медведя, напавшего на человека. Им разрешили открывать огонь и ликвидировать животное для обеспечения безопасности местных жителей.
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