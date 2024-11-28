11-летний сын Фриске снялся в сериале: Шепелев больше не прячет Платона, ироничное признание о смерти Жанны

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Кого играет сын Фриске
В сериале «Плакса» Платон сыграл самого себя, а его отец исполнил роль ведущего музыкального конкурса, на который пригласили школьников со всей страны. Среди них оказалась и главная героиня Маша, роль которой сыграла Ника — дочь Сергея Жукова. Первые кадры с Платоном появились в интернете: мальчик держится перед камерой вполне естественно. Пользователи отметили, что Платон растет копией своей мамы. Те же глаза, овал лица, цвет волос, пишут поклонники.
В проекте «Плакса», который появится на российских экранах 9 декабря, также снялись музыканты группы «Три дня дождя», Баста, Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце и другие звезды.
«По маминым стопам»: Чем сейчас увлекается 11-летний сын Жанны Фриске Платон
Дмитрий Шепелев годами защищал сына Платона от чрезмерного внимания и редко выкладывал его фотографии в социальных сетях. Однако теперь у мальчика даже появился собственный блог. Сейчас Платон увлекается музыкой и играет на гитаре. По словам Шепелева, его сын обожает рок.
Конфликт Шепелева с родителями Фриске
В YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» Дмитрий Шепелев рассказывал об истинной причине конфликта с родителями Жанны. Мужчина заявляет, что не препятствует свиданиям Платона с родителями покойной супруги. Согласно утверждениям телеведущего, они сами не приходят на эти встречи, однако с удовольствием ходят на ток-шоу.
Шепелев поделился, что отношения с зятем и тещей у него испортились после смерти Жанны. Родители Фриске собирались забрать Платона жить к себе, однако Дмитрий хотел сам воспитывать сына. Шоумен подчеркнул, что у родителей Фриске неадекватные требования к нему.
«Рад, что мне не нужно делить с ней сына»: Шепелев о браке с Жанной Фриске
В беседе с журналисткой Ксенией Собчак Дмитрий Шепелев раскрыл некоторые подробности об отношениях с Жанной Фриске. По его словам, он много раз задавал себе вопрос: были бы они вместе с Жанной, если бы все произошло по-другому.
«Я знаю ее легкой, воздушной, влюбленной в жизнь красавицей. Я не знаю ее мамой, не знаю ее женой, поэтому я не могу по-настоящему ответить на этот вопрос. Для меня она останется светлым мотыльком, который был в моей жизни. Были бы мы вместе? Я не знаю», — рассказал телеведущий.
Шепелев подчеркнул, что с иронией думает про ситуацию, в которой ему пришлось бы делить сына с Фриске.
«Мне не нужно ни с кем договариваться. И это, наверное, хоть и трагичная, но положительная сторона всей этой истории», — заключил он.
Напомним, певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году. Проблемы со здоровьем у нее начались еще во время беременности, а после родов медики сообщили ей страшный диагноз.
Исполнительница боролась с агрессивной формой рака головного мозга — глиобластомой, той же болезнью, что унесла жизнь Анастасии Заворотнюк.
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