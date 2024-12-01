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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ У звезды сериалов «Граница» и «Каменская» Симонова нашли поражение сердца после жалобы на кашель

У звезды сериалов «Граница» и «Каменская» Симонова нашли поражение сердца после жалобы на кашель

SHOT: У звезды «Границы» Симонова диагностировали гипертонию с поражением сердца
Владимир Симонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Владимир Симонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

У звезды сериалов «Граница. Таёжный роман» и «Каменская» Владимира Симонова обнаружена гипертоническая болезнь. У актера высокий риск инфаркта или остановки сердца. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.


64-летний артист обратился к врачам с жалобой на кашель. В процессе обследований медики диагностировали у него гипертонию с поражением сердца: нарушена работа сердечно-сосудистой системы из-за высокого давления и суженных сосудов.

По данным источника, болезнь опасна тем, что высок риск инсульта или внезапной остановки сердца. Несмотря на состояние здоровья, Симонов продолжает заниматься творческой деятельностью — 21 декабря он сыграет в постановке «Ветер шумит в тополях».

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#здоровье
София Ротару переписала на сына дом и трёхэтажный отель в Крыму, которые пыталась продать
Mash: София Ротару переписала на сына дом и трёхэтажный отель в Крыму
01 декабря 2024, 09:18

София Ротару (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Следом за квартирой певица София Ротару переписала на сына дом и трёхэтажный отель в Крыму, которые пыталась продать за 3 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Дом исполнительницы находится в поселке городского типа Никита. Он был куплен ещё в 1970-х годах. Однако после 2014 года Ротару перестала бывать там.

Отель расположен на набережной Ялты, в историческом доме XIX века. Общая площадь с землёй под ним составляет 2041,5 квадрата.

Несколько лет назад певица пыталась продать гостиницу за 2,24 млрд рублей. С тех пор она закрыта. Как и квартира, которую Ротару также хотела продать за 65 млн рублей, однако через время она переписала ее на сына.

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«Делала аборты, чтобы заботиться о других»: откровения бывшей домработницы Пугачевой, как сейчас живет Люся
30 ноября 2024, 17:09

Людмила Дороднова (Фото: скриншот телепередачи Андрей Малахов. Прямой эфир)

Бывшая домработница Аллы Пугачевой и Филлипа Киркорова скучает по покинувшей Россию примадонне и ее семье. Отъезд Пугачевой болезненно отразился на уже пожилой Людмиле Дородновой. Об этом поделился с журналистами NEWS.ru Александр Матвеев. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Певец Александр Матвеев давно поддерживает теплые отношения с бывшей звездной домработницей Людмилой Дородновой, больше известной всем как Люся.

«Люся частенько звонит мне и переживает: как там Алла, Кристина, дети? Она ведь была членом семьи. Сейчас живет одна, на пенсии, ей уже за 80», — рассказывает Матвеев NEWS.ru.

Семья Пугачевой стала для Людмилы Дородновой родной, несмотря на то, что после развода Людмила осталась работать у Филлипа Киркорова.

В домработницы попала случайно


Алла Пугачева и Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)


Молодая Дороднова была большой поклонницей Тамары Миансаровой и часто посещала ее концерты. Однажды ей удалось попасть в гримерку артистки, где та предложила ей стать ее домработницей. Дороднова тогда еще и готовить толком не умела, но на предложение согласилась. С 1964 года по 1979 Людмила помогала по хозяйству Клавдии Шульженко и Ларисе Мондрус.

В 1979 Доронина стала работать на Аллу Пугачеву. На глазах Люси развивались романы примадонны, случались громкие скандалы и росла Кристина. Дороднова проработала в доме примадонны до развода Пугачевой с Киркоровым в 2005 году. После Филипп настоял, чтобы Люся осталась работать у него. В 2020 году Киркоров уволил Людмилу Дороднову, объяснив это тем, что больше не хотел заставлять прислуживать себе даму преклонного возраста. На тот момент Люсе уже было 79 лет.

Посвятила всю себя работе


Филипп Киркоров и его дети Алла-Виктория и Мартин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)


Звездная домработница всегда была увлечена проблемами семей, в которых работала. Времени на личную жизнь совсем не оставалось. Один раз женщина была замужем. Но брак был не долгим из-за того, что она постоянно проживала в доме примадонны. Люся всю себя посвятила работе, исключением не стали даже дети.

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«Я заботилась о других, они были моими детьми, начиная от Тамары Миансаровой и заканчивая Филиппом. Если бы у меня были свои дети, то я не жила бы этой жизнью. Аборты, и не один, я сделала. Раз я сделала первый и второй, то и третий, и пятый ребенок мне не нужен. У меня работа была важнее, чем все остальное. Когда я с Аллой сошлась, ее Кристине было восемь лет. Я помогала как могла. А своя семья? Я не жалею, что у меня нет ни мужа, ни детей. Я бы ничего не поменяла», — признавалась она на ток-оу Андрея Малахова.

Сейчас Людмила Дороднова не работает, так сказать, ушла на засуженную пенсию. Живет звездная домработница в однокомнатной квартира на юго-востоке Москвы. Та жизнь, ради которой Люся отказалась от всего, осталась далеко позади. Остается только вспоминать и скучать по семье, частью которой она долгое время была.

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#дети
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Мечтает родить ребенка, но судится из-за наследства: как сейчас живет молодая вдова Бориса Грачевского
30 ноября 2024, 14:06

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

С момента смерти отца «Ералаша» Бориса Грачевского прошло уже почти четыре года. Руководитель детского юмористического журнала не смог справиться с последствиями коронавирусной инфекции и скончался на 72 году жизни. От последнего брака у знаменитого режиссёра осталась жена Екатерина Белоцерковская и сын, которому на момент смерти отца, еще не исполнился год. Как сейчас живет семья Грачевского расскажет «Радио 1».

Настоящее счастье с третьей женой


До встречи с Екатериной Белоцерковской Борис Грачевский был дважды женат. Первая свадьба режиссера была в 1972 году с Галиной Яковлевной. От этого брака у Грачевского осталось 2 детей: Первенец Максим и дочка Ксения. Борис прожил с Галиной 35 лет в браке, после чего решил расстаться с супругой.
Борис Грачевский и Анна Панасенко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Второй женой Грачесвкого стала 24-летняя Анна Панасенко. Их брак продлился с 2010 по 2014 год. От Анны у мэтра появилась дочь Василиса. Журналисты писали, что второй брак отца «Ералаша» распался из-за измен жены.

С Екатериной Белоцерковской Грачевский познакомился на фестивале «Улыбнись, Россия». На тот момент Екатерине было 31 и разница в возрасте с Борисом составляла 35 лет. Но именно она смогла сделать Грачесвкого по-настоящему счастливым.

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

«Я счастлив, потому что у меня потрясающая жена, которая удивительно талантливый человек. Для меня действительно большое счастье каждый день быть с ней», — делился с журналистами Борис Грачесвкий.
Через три года после свадьбы супруги приняли решение стать родителями, и 8 апреля 2020 года у них родился сын Филипп. К сожалению, режиссер не дожил до первого дня рождения своего сына и 36-летняя Екатерина оказалась одна с 9-месячным ребенком на руках.

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Сложности с наследством


Всего претендентов на имущество создателя «Ералаша» было четверо: супруга Екатерина Белоцерковская и их общий сын Филипп, а также дочь Василиса от второго брака и Ксения от первого. Старший сын не стал вступать в наследство после смерти отца.

Борис Грачевский и Василиса Грачевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В наследственном списке значатся трехкомнатная квартира в Москве, дом за городом и доля в «Ералаше». Все наследники — вдова и дети Грачевского — получили равные доли во всех объектах, кроме квартиры. Это связано с тем, что Борис Грачевский и его вторая супруга Анна заключили брачный договор, но не зарегистрировали его в Росреестре.

С «Ералашем» все оказалось значительно сложнее. Детский юмористический журнал принадлежал Борису Юрьевичу на 49%. Кроме того, при жизни Грачевский взял в долг у своей же компании 10 млн рублей на десять лет под проценты. Так как наследники получают не только денежные средства и недвижимость покойного, но и его долги, Екатерине Белоцерковской и Ксении Грачевской необходимо было выплатить задолженность перед компанией.

Суд постановил, что вдова продюсера и его старшая дочь Ксения обязаны выплатить долг в размере 15 миллионов рублей. Так как у Белоцерковской не было необходимой суммы, вторая наследница решила погасить задолженность в обмен на долю в бизнесе. В ноябре 2023 года дочь мэтра стала совладелицей «Ералаша», ей принадлежит 12,49% бизнеса. Такая же доля досталась Белоцерковской и ее сыну. Но оформление документов еще не окончено. Екатерина, до момента возможности выкупа, отдает свою долю дочери Гречевского, но вот долю сына Филиппа передавать его сестре не хочет.

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Как сейчас живет третья жена Грачевского


Жизнь за городом с уже подросшим ребенком стала не совсем удобной и Екатерина Белоцерковская вместе с сыном переехала в Москву. Кроме того, загородный дом, где Екатерина проживала со своим мужем, был наполнен тяжелыми воспоминаниями.

Екатерина Белоцерковская (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«У меня в этом доме появляется ощущение, что Боря там ходит, такое жутковатое состояние. И еще я в этом доме все время ревела. Я не могу ложиться в нашу кровать в доме, потому что там спал он. Я до сих пор чувствую его запах, для меня это больно. В общем, я приняла решение переехать в Москву», — рассказывает Екатерина кориспондентами MK.ru.

Сейчас вдова Грачевского много времени уделяет воспитанию сына и планирует отдать его в еврейскую школу. Вопреки всем слухам о меркантильности брака с Борисом Грачевским, Екатерина остается ему верной. У Белоцерковской есть желание родить дочь покойному мужу. Препятствий для этого нет, его биоматериал хранится в Израиле.

«Это моя история. Если я пойду на это, все увидят», — делится Екатерина Белоцерковская в разговоре Борисом Корчевниковым на канале «Россия».

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#брак
#супруги
#сын
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Долг Блиновской в 1,5 млрд исчез
SHOT: долг Блиновской налоговой в 1,5 млрд исчез по неизвестным причинам
29 ноября 2024, 19:51

Елена Блиновская (Фото: Кристина Кормилицына)

Долг Елены Блиновской перед ФНС в полтора миллиарда рублей полностью исчез, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
«Королева марафонов» на данный момент находится в следственном изоляторе (СИЗО) и теперь она больше ничего не должна Федеральной налоговой службе.

В ходе беседы с изданием налоговый юрист Елены Блиновской рассказал, что у него в настоящее время нет понимания, как это произошло.

Ранее адвокат «королевы марафонов» Наталья Сальникова сообщала, что блогер Елена Блиновская нашла покупателя на свой частный дом в Истре. Юрист уточнила, что Блиновская и покупатель уже поставили подписи на предварительном договоре купли-продажи. Наталья Сальникова не раскрыла финальную сумму сделки и личность будущего владельца частного дома в Истре.

Площадь дома составляет где-то 1,7 тысячи квадратных метров, а стоит он 750 миллионов рублей.

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#елена блиновская
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«Подставили папашу»: Филипп Киркоров потерял миллионы из-за «пошлятской» выходки 13-летней дочери и угодил в скандал
Дети Киркорова сбежали из элитной школы Дубая в Россию
29 ноября 2024, 17:01

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Не так давно Филипп Киркоров оправился от скандала, связанного с посещением «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, как ему вновь пришлось столкнуться с негативом из-за того, что дети не смогли адаптироваться в частной школе в Дубае и вернулись домой всего через год обучения. О том, как складывается жизнь наследников Киркорова и почему их обвиняют в проблемах знаменитого отца расскажет «Радио 1».

Проблемы с учебой в Дубае


Совсем недавно стало известно, что Алла-Виктория и Мартин больше не учатся в престижной Swiss International Scientific School в Дубае, где обучение стоило 64 тысячи долларов в год для каждого ребенка — почти шесть с половиной миллионов рублей. Наследники Киркорова не отличались образцовым поведением. Алла-Виктория, в частности, часто хулиганила и не слушалась взрослых, регулярно публикуя в интернете видео со своими проделками.

Девочка устроила провокацию в школьной столовой на глазах у преподавателя, почувствовав себя свободной вдали от родителя.
«Сегодня мы будем крутить три завитушки перед этой красивой женщиной! Погнали!» — радостно восклицала Алла-Виктория.

Затем она схватилась за ограждение и попыталась сделать сальто. К сожалению, во время второго оборота она задела металлическую конструкцию и чуть не сломала ногу. На замечание сотрудника школы девочка не отреагировала и продолжила свои шалости. Что касается блога Аллы-Виктории, она уделяет ему много внимания. Девочка заявила, что не собирается становиться певицей, как ее отец, но от славы не отказывается. Хотя она еще не определилась с будущей профессией, блогером она уже стала.
Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория (Фото: соцсети)


Однако контент, который выкладывает дочь артиста, порой вызывает вопросы. Например, этим летом она опубликовала видео, высмеивающее старый скандал с «розовой кофточкой», который произошел с Киркоровым в 2004 году и чуть не стоил ему карьеры. Алла-Виктория нарисовала себе бороду, как у отца, и облачилась в розовую футболку, изображая его и открывая рот. Эта запись вызвала неоднозначную реакцию среди знаменитостей и зрителей, многие из которых задались вопросом о содержании ее публикаций.

«Дно и непотребство. Я тут не вижу троллинга Киркорова. Вижу тиражирование пошлятины. Если это его дочь, то, может, там семейный подряд по выпуску пошлятины?», «Подставили папашу. Выкинул такие деньги, миллионы потерял, а они сбежали из школы», — возмущаются комментаторы.

Непростой характер дочери


Алла-Виктория всегда славилась своим непростым характером. Филипп Киркоров неоднократно признавался, что ему нелегко воспитывать дочь. Ей сложно угодить, и она порой ведет себя неуправляемо, особенно дома, где даже младший брат оказывается под ее влиянием.
«Дочь управляет всем в доме, даже мной. Она полная противоположность своего брата и настоящая егоза. Постоянно держит меня в стрессе», — делился переживаниями Киркоров.

Через некоторое время младший сын Мартин начал брать пример со старшей сестры. Ранее примерный мальчик, увлеченный спортом и учебой, теперь стал таким же хулиганом.

«Он был мягким и хорошим, занимался спортом и учился на отлично. А что с ним стало сейчас?» — сетует певец.
Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Киркоров активно борется с зависимостью детей от гаджетов и социальных сетей, полагая, что это мешает им строить комфортные отношения со сверстниками. По информации из сети, у Аллы-Виктории и Мартина не сложились отношения с другими детьми в Дубае, что стало причиной их возвращения в Россию. По словам самого Киркорова, его дети не выдержали расставания с родиной.

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#отношения
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#девочка
#киркоров
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«Я верный и негулящий»: ведущий «Доброго утра» Бабаев поделился интимными деталями о жизни с молодой ученицей после смерти жены
Сергей Бабаев: у нас с женой нет бытовых ссор, мы счастливы
29 ноября 2024, 13:35

Телеведущий Сергей Бабаев (фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Ведущий программы «Доброе утро» Сергей Бабаев нашёл счастье в личной жизни в августе 2023 года. Его избранницей стала Юлия, с которой он познакомился в Школе Первого канала, где девушка изучала журналистику. Юлия моложе Сергея на 14 лет. Несмотря на разницу в возрасте, супруги счастливы, хотя некоторые критикуют их отношения, ведь первая жена ведущего умерла всего три года назад. Подробнее о новом браке Бабаева расскажет «Радио 1».

Сергей Бабаев о хейте


Сергей заявил, что его не беспокоит поток негатива в интернете. Он считает, что довольные жизнью люди вряд ли будут резко критиковать других. Также Бабаев был готов к критике после свадьбы.

«Да, хамов хватает. Но я им спуску не даю. Но сначала, если человек грубит, пытаюсь перевести это в шутку», — рассказал Сергей для «Леди Mail.Ru».
По словам Сергея, негативные комментарии от хейтеров его никак не задевают.
«Я понимал, что, пойдя на некую откровенность, рискую наткнуться не только на людей доброжелательных, но и на озлобленных. Но меня это не трогает, ведь я понимаю, что гадости пишут товарищи несчастные, и их можно только пожалеть. Хейтеры могут назвать меня любым словом, — меня это не задевает. Я человек самодостаточный и цену себе знаю», — сказал ведущий.
Юлия также спокойно относится к негативным комментариям в свой адрес. Она понимает, что все публичные личности сталкиваются с критикой, поэтому не расстраивается.

Телеведущий Сергей Бабаев с супругой Юлией (фото: социальные сети Сергея Бабаева)

Отношения Сергея Бабаева с молодой женой


Телеведущий поделился, что они с Юлией практически не ругаются. Мужчина старается поддерживать мирную атмосферу в доме и помогать супруге в бытовых вопросах.
«Я не боюсь всех этих страшных для многих мужчин бытовых дел типа мытья посуды и вытирания пыли. Ссоры ведь из-за чего возникают? Жена мужа попросила мусор вынести, а он не вынес. Ну и пошли бодаться. У нас в семье подобного не случается», — рассказал Бабаев.
Ведущий признался, что он — человек неконфликтный и спокойный. Однако признаётся, что если бы не характер Юлии, такой идиллии в семье не получилось бы.
«Ни моего опыта, ни моей неконфликтности не хватило бы, если бы у Юли был не такой характер. А характер у нее — золотой. И мы с ней этими своими характерами очень совпали. И живем счастливо», — сказал он.
Кроме того, Бабаев рассказал, что несмотря на то, что он получает много внимания от женщин, его жена относится к этому с пониманием и не ревнует.
«Она меня хорошо знает и понимает, что я человек верный и негулящий», — отметил Бабаев.

Телеведущий Сергей Бабаев с супругой Юлией (фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)

Отношения Юлии с детьми Сергея Бабаева


Ведущий признаётся, что его новая жена в довольно хороших отношениях с его детьми. Хотя поначалу они не одобряли выбор отца, но Юлия проявила мудрость, и теперь между ними хорошие отношения.

«Отношения у них хорошие, ровные. Естественно, что, когда в семью приходит женщина, где дети уже взрослые (мой сын младше Юли всего на девять лет), вторая мать им не нужна. Поэтому нам было важно выстроить дружеские отношения, а не отношения мачеха-падчерица и мачеха-пасынок. И это нам в значительной мере удалось», — рассказал Бабаев.

Первая жена Сергея Бабаева


Первая жена Сергея Ирина Бабаева умерла в 2021 году из-за коронавирусной инфекции. Они были женаты с 1997 года. У Сергея двое детей: сын Никита (24 года) и дочь Лиза (18 лет).

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«Не умеют владеть ртом»: секрет брака 79-летнего Петросяна с молодой женой и в чем Бурхунова обвинила «красивых девушек»
29 ноября 2024, 12:47

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)

Пятая жена юмориста Евгения Петросяна нередко приковывает к себе внимание общественности. Прежде подписчики раскритиковали Татьяну Бурхунову за то, что она отправилась в путешествие по Африке, оставив Петросяна с детьми. Чем на этот раз молодая супруга артиста удивила публику расскажет «Радио 1».

Дети Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна


В СМИ продолжают ходить слухи о том, что Татьяна Бурхунова и Евгений Петросян прибегли к суррогатному материнству. Говорили, что у Татьяны была сложная операция на ногах, что делало вынашивание ребенка для нее затруднительным. В начале 2020 года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отправились в Дубай. Журналисты заметили их рядом с частным медицинским центром, что подтвердило слухи.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)

Путешествие по Африке


Татьяна активно ведет свой блог, показывая подписчикам свою насыщенную жизнь. Однако на фотографиях из поездок она часто изображена одна, без мужа и детей. Недавно она вновь отправилась в путешествие по странам Африки в одиночестве, оставив Петросяна с детьми.

Реакция общественности была быстрой: многие заметили, что пока Татьяна исследует новые места, Евгений заботится о детях.

«У них разница 44 года! Что ж там за секрет такой», «Оставила детей и смылась от старого муженька», — пишут комментаторы.

На критику по поводу своих поездок Брухунова ответила, что не собирается везде брать с собой детей.
«Зачем это необходимо?» — спрашивает она.
«Бросила детей и улетела в Африку»: как сейчас живет жена Петросяна и с кем остались дети
«Бросила детей и улетела в Африку»: как сейчас живет жена Петросяна и с кем остались дети


Бурхунова раскритиковала красивых девушек


В своей социальной сети Татьяна Бурхунова опубликовала видеообращение, в котором обратила внимание на то, что многие девушки не владеют своим телом.

«Просматривала соцсети и обратила внимание на то, что большинство красивых девушек, выходящих в публичное пространство, совершенно не умеют владеть своим телом, в частности ртом. Многие снимают красивый контент, но забывают о том, что у здорового человека рот должен быть закрыт», — отметила супруга Петросяна.

Она также сообщила, что чрезмерная жестикуляция ее раздражает не меньше и она вынуждена прерывать просмотр видео уже через 10 секунд.

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#дети
#операция
#соцсети
#путешествие
#жизнь
#сми
#отношения
#шоу-бизнес
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Михаил Ефремов сыграет Деда Мороза на новогоднем празднике в колонии
Михаил Ефремов не выйдет по УДО в 2024
29 ноября 2024, 12:11

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Актёр Михаил Ефремов не получит условно-досрочное освобождение перед Новым годом из-за его якобы испортившегося здоровья, сообщил Телеграм-канал Mash.
Результаты медицинской проверки выявили, что Михаил Ефремов чувствует себя хорошо. Отклонений по здоровью от нормы нет. А вот в поведении есть — за актёр получил уже не первый выговор.

Прошение на условно-досрочное освобождение не поступало ни в колонию, ни в суд. Представители актёра передавали, что попробуют подать соответствующие бумаги только в 2025 году. А сейчас у Михаила Ефремова есть шанс немного улучшить своё личное дело участием в новогоднем празднике для отбывающих тюремный срок — администрация колонии рассматривает его кандидатуру на роль Деда Мороза в предстоящем празднике в честь Нового года.

Ранее адвокат Михаила Ефремова заявлял, что шансы актёр выйти из колонии по УДО до Нового года крайне малы.

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«Выкопала яму»: скандальное заявление Поплавской о пропавшей Ахеджаковой, выходка с флагом Украины и страшная болезнь
Яна Поплавская: Ахеджакова навсегда потеряла возможность вернуться в Россию
29 ноября 2024, 11:29

Лия Ахеджакова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Некоторое время назад Лия Ахеджакова активно высказывалась о ситуации в мире и давала интервью на эту тему, однако вскоре исчезла с экранов и перестала появляться в заголовках СМИ. Сообщалось, что якобы после неудачного выступления с украинским флагом актриса почувствовала себя плохо и не могла встать с кровати из-за сильных болей. О том, что на самом деле происходит с артисткой рассказала Яна Поплавская. Подробности – в материале «Радио 1».

Ахеджаковой стало стыдно

Актриса Яна Поплавская предположила, что причиной исчезновения Ахеджаковой могла быть не болезнь, а стыд. По словам Поплавской, актриса после своего выступления на европейской сцене предпочла уйти в тень и зализывать раны.

«На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей. Она этого не ожидала, потому что чувствовала себя неприкасаемой. Я помню, как люди писали, что она “антинародная актриса”. Она сама себе выкопала яму», — приводит слова Поплавской издание «Абзац».

Яна Поплавская (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Кроме того, по словам Поплавской, Ахеджакова навсегда потеряла возможность вернуться в Россию. Бывшая звезда «Современника» так сильно скомпрометировала себя, свои взгляды и профессию, что шансов на реабилитацию и прощение для нее больше не осталось.
«Лия Меджидовна поняла, что народ находится в настоящем озверении и непонимании того, как человек, которого они так любили на экране, может нести подобную ересь, быть, по сути, провокатором. На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей», — заявила Поплавская.
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Слухи о тяжелой болезни

После того как Лия Ахеджакова станцевала с украинским флагом на концерте в Германии, народная артистка РСФСР решила скрыться от общественности и отказалась от участия в мероприятиях.

На вопросы журналистов в последнее время отвечал ее молодой муж, фотограф и художник Владимир Персиянинов. В ноябре он сообщал, что Ахеджакова чувствует себя хорошо, но не может ответить на звонки из-за занятости. Однако сейчас ни она, ни ее супруг не выходят на связь.

Звезда «Служебного романа» и ее семья переживают трудные времена. Увольнение из театра и гастроли за границей с полупустыми залами оказали влияние на здоровье 85-летней актрисы. Сначала в СМИ появлялась информация о том, что Ахеджакова страдает от болей в спине. Врачи настоятельно рекомендовали ей отказаться от активной деятельности на сцене и соблюдать постельный режим.

На фоне общего волнения пранкер Сорян решил связаться с Ахеджаковой, чтобы узнать, согласилась бы она сняться вместе с польской актрисой Барбарой Брыльской в новом фильме. Ответ народной артистки его шокировал.
«Извините, не могу говорить, я у врача в больнице», — сказала Ахеджакова.

Однако, как оказалось, звонок Сурена был сделан вечером, когда ни одна клиника уже не работала.
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Антироссийские высказывания Ахеджаковой

Ахеджакова до последнего момента пыталась создать иллюзию верности Родине, утверждая, что остается ей преданной. Даже после скандала с увольнением из «Современника» актриса продолжала настаивать на том, что останется с страной, хотя и считает её крайне непривлекательной.
«Это моя „Родина-уродина“. Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут», — сказала Ахеджакова, цитируя песню ДДТ «Родина».

Однако всего через несколько месяцев после своего заявления знаменитость уехала за границу. Актриса получила в подарок от граждан Украины флаг страны и вышла с ним на сцену в Германии, чем вызвала осуждение у соотечественников.

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