У звезды сериалов «Граница» и «Каменская» Симонова нашли поражение сердца после жалобы на кашель

Владимир Симонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
64-летний артист обратился к врачам с жалобой на кашель. В процессе обследований медики диагностировали у него гипертонию с поражением сердца: нарушена работа сердечно-сосудистой системы из-за высокого давления и суженных сосудов.
По данным источника, болезнь опасна тем, что высок риск инсульта или внезапной остановки сердца. Несмотря на состояние здоровья, Симонов продолжает заниматься творческой деятельностью — 21 декабря он сыграет в постановке «Ветер шумит в тополях».
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