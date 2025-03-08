Похоронный бизнес, выступления с «Ленинградом» и многочисленные скандалы: как живет Стас Барецкий

Стас Барецкий (Фото: Инстаграм* @bareckiy_stas)
8 марта исполняется 52 года Стасу Барецкому — эпатажному российскому музыканту, который выступал в составе известной группы «Ленинград» с 2005 по 2008 год. Он является героем многочисленных мемов, шоуменом, на счету которого есть и сольные альбомы.
О том, как сложилась жизнь музыканта — в материале «Радио 1».
Станислав (Стас) Барецкий родился 8 марта 1972 года в городе Ломоносове под Санкт-Петербургом. Здесь он живет и сегодня. С юных лет Стас начал писать стихи. По его словам, они сами «лезли изнутри» и рифмовались. Однажды на уроке русского языка ученик написал сочинение в стихах, чем удивил учителя.
После школы Барецкий поступил в ПТУ, где получил профессию водителя. По специальности он не работал — в 16 лет устроился могильщиком на кладбище. Затем Стас устроился охранником в магазин, открыл собственное кафе, но прогорел. Следующим бизнесом стал продуктовый магазин, который спустя время закрылся.
Примечательно, что на протяжении всего времени Барецкий писал стихи, а песни на них решил записывать только в 2002 году.
В 2003–2004 годах Барецкий записал альбомы «Цензура» и «Цензура-2». Некоторые его песни звучали в эфире радио «Шансон».
В 2004 году песни Стаса заинтересовали дуэт «Елочные игрушки». Участники дуэта предложили ему записать несколько совместных композиций и выступать в петербургских клубах. Музыкант согласился, однако сотрудничество долго не продлилось из-за разных взглядов исполнителей.
В 2005 году Барецкий стал участником группы «Ленинград». Работа с коллективом Сергея Шнурова продолжалась 3 года. Певец является автором песен «Кредит» и «Небесный теннис». Также он появился в клипах группы «Губошлеп» и «Паганини».
В 2011-м вышел третий сольный альбом, который носил нецензурное название. Скачивание этого диска в Интернете музыкант официально разрешил и самостоятельно выложил песни в Сеть. Примечательно, что артист вместе с Катей Самбукой записал «Песню про Красную Шапочку».
Все тексты хитов певец написал самостоятельно, часть сюжетов переплетается с биографией исполнителя и его личными социальными взглядами, а вот с записью музыки, как значится в описании альбома, помогали Андрей Ерофеев из группы «PCР», «Елочные игрушки» и некий Коля.
Как музыкант и поэт Стас Барецкий выступает и сегодня, но современная музыкальная реальность вынудила его сменить формат распространения продукции. Спроса на диски сегодня нет, поэтому шоумен выкладывает песни в своем блоге.
Стоит отметить, что Барецкий также снимался в фильмах. Колоритный поэт появился в фильме «2-Асса-2». В сериале «ППС» исполнил роль бандита, а в проекте «Шапито-шоу» снялся в образе хозяина шапито. В 2022 году шоумен появился в роли бандита в российском проекте «Майор Гром. Чумной доктор».
Стаса Барецкого по праву можно назвать звездой сети. В интернете есть множество видео, на которых певец падает с лестницы, разбивает автоматы, устраивает провокационные акции в общественных местах, демонстрирует свою жилплощадь.
Стас имеет взрывной характер и при конфликтах сразу же лезет в драку. В 2020 году он поссорился с солистом группы «Корни» Алексеем Кабановым и даже ударил оппонента. Видео Стас выложил на своей странице в соцсети. Неоднократно музыкант дрался и с Богданом Титомиром.
Барецкий любит эпатировать свою аудиторию. В интернете можно найти кадры, на которых Стас поджигал свой автомобиль или же инспектировал товары в супермаркетах и уничтожал санкционные продукты. Знаменитость старается не пропускать громких событий в общественной жизни. Так, он заявил, что во время аварии с участием Михаила Ефремова находился в машине заслуженного артиста. Спустя время исполнитель опроверг эту информацию.
В 2022 году Стас вновь поразил общественность громким заявлением. После смерти Бориса Моисеева Барецкий назвал себя его внебрачным сыном. По его словам, он узнал об этом от источника, которому на 100 % доверяет. Чтобы не быть голословным, мужчина собрался даже идти на крайние меры — делать ДНК-тест, для чего ему следовало добиться эксгумации тела покойного. Также Барецкий гневно высказывался о Кристине Орбакайте, которая стала наследницей части состояния Моисеева по завещанию. Борис Моисеев дружил с Аллой Пугачевой и много времени проводил с ее еще маленькой наследницей.
В декабре 2022 года на певца напали возле одного из петербургских клубов. Злоумышленники не только избили шоумена и его охранника, но и украли телефон и около 120 тыс рублей. С ушибами и сотрясением мозга его госпитализировали. Барецкий подозревал в нападении конкурентов по ритуальному бизнесу. Через год Стас заявил, что напавшими на него были инопланетяне.
В апреле, когда СМИ сообщили о продаже особняка Аллы Пугачевой и Максима Галкина** в деревне Грязь, появилась информация, что именно Барецкий купил замок. Позже сам поэт подтвердил факт покупки знаменитого особняка за 450 млн руб. Однако официальных подтверждений о сделке не поступало.
Жены и детей у Стаса Барецкого нет. Однако в его жизни были девушки, но романы в долгосрочные отношения не перерастали, а один и вовсе закончился криминальной разборкой. Так, бывшая спутница артиста Елизавета в 2016 году убила свою сестру Стефанию Дубровину и была осуждена на 13 лет.
В 2019 году шоумен заявил, что является отцом Греты Тунберг и даже может доказать это в суде. По его словам, якобы мать девушки одно время жила в Санкт-Петербурге. Российский артист говорил, что регулярно созванивается с девушкой.
Позднее исполнитель сообщил, что в него влюблены продюсер Яна Рудковская и артистка Ольга Бузова, между ними даже якобы существует соперничество за его сердце. А в 2021 году, как утверждал Стас, известная телеведущая даже порвала отношения с Давидом Манукяном (Давой) из-за сильных чувств к нему.
Сегодня Стас Барецкий продолжает активно вести соцсети, а также принимает заказы на рекламу и необычные поздравления. Летом прошлого года артист случайно обжег лицо на съемках боевика. Барецкий отметил, что получил глубокие ожоги в одном из эпизодов фильма, где выдыхал горючим топливом на открытый источник огня.
Источником постоянного дохода Стаса сегодня является еще одна работа — он работает в ритуальном агентстве.
Накануне праздника Стас Барецкий рассказал в беседе с NEWS.ru, что к 8 Марта подарил своей девушке место на кладбище в Мытищах за 1 млн рублей. Уточняется, что мужчина предпочитает действительно необходимые подарки.
Шоумен также вспомнил, что однажды подарил своей девушке живые цветы в унитазе вместо корзины или вазы.
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*Запрещен в РФ
**Признан иноагентом
Биография Стаса Барецкого
Станислав (Стас) Барецкий родился 8 марта 1972 года в городе Ломоносове под Санкт-Петербургом. Здесь он живет и сегодня. С юных лет Стас начал писать стихи. По его словам, они сами «лезли изнутри» и рифмовались. Однажды на уроке русского языка ученик написал сочинение в стихах, чем удивил учителя.
После школы Барецкий поступил в ПТУ, где получил профессию водителя. По специальности он не работал — в 16 лет устроился могильщиком на кладбище. Затем Стас устроился охранником в магазин, открыл собственное кафе, но прогорел. Следующим бизнесом стал продуктовый магазин, который спустя время закрылся.
Примечательно, что на протяжении всего времени Барецкий писал стихи, а песни на них решил записывать только в 2002 году.
Музыкальная карьера Стаса Барецкого
В 2003–2004 годах Барецкий записал альбомы «Цензура» и «Цензура-2». Некоторые его песни звучали в эфире радио «Шансон».
В 2004 году песни Стаса заинтересовали дуэт «Елочные игрушки». Участники дуэта предложили ему записать несколько совместных композиций и выступать в петербургских клубах. Музыкант согласился, однако сотрудничество долго не продлилось из-за разных взглядов исполнителей.
В 2005 году Барецкий стал участником группы «Ленинград». Работа с коллективом Сергея Шнурова продолжалась 3 года. Певец является автором песен «Кредит» и «Небесный теннис». Также он появился в клипах группы «Губошлеп» и «Паганини».
Стас Барецкий (Фото: Инстаграм* @bareckiy_stas)
В 2011-м вышел третий сольный альбом, который носил нецензурное название. Скачивание этого диска в Интернете музыкант официально разрешил и самостоятельно выложил песни в Сеть. Примечательно, что артист вместе с Катей Самбукой записал «Песню про Красную Шапочку».
Все тексты хитов певец написал самостоятельно, часть сюжетов переплетается с биографией исполнителя и его личными социальными взглядами, а вот с записью музыки, как значится в описании альбома, помогали Андрей Ерофеев из группы «PCР», «Елочные игрушки» и некий Коля.
Как музыкант и поэт Стас Барецкий выступает и сегодня, но современная музыкальная реальность вынудила его сменить формат распространения продукции. Спроса на диски сегодня нет, поэтому шоумен выкладывает песни в своем блоге.
Фильмы со Стасом Барецким
Стоит отметить, что Барецкий также снимался в фильмах. Колоритный поэт появился в фильме «2-Асса-2». В сериале «ППС» исполнил роль бандита, а в проекте «Шапито-шоу» снялся в образе хозяина шапито. В 2022 году шоумен появился в роли бандита в российском проекте «Майор Гром. Чумной доктор».
Скандалы со Стасом Барецким
Стаса Барецкого по праву можно назвать звездой сети. В интернете есть множество видео, на которых певец падает с лестницы, разбивает автоматы, устраивает провокационные акции в общественных местах, демонстрирует свою жилплощадь.
Стас имеет взрывной характер и при конфликтах сразу же лезет в драку. В 2020 году он поссорился с солистом группы «Корни» Алексеем Кабановым и даже ударил оппонента. Видео Стас выложил на своей странице в соцсети. Неоднократно музыкант дрался и с Богданом Титомиром.
Барецкий любит эпатировать свою аудиторию. В интернете можно найти кадры, на которых Стас поджигал свой автомобиль или же инспектировал товары в супермаркетах и уничтожал санкционные продукты. Знаменитость старается не пропускать громких событий в общественной жизни. Так, он заявил, что во время аварии с участием Михаила Ефремова находился в машине заслуженного артиста. Спустя время исполнитель опроверг эту информацию.
Стас Барецкий (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)
В 2022 году Стас вновь поразил общественность громким заявлением. После смерти Бориса Моисеева Барецкий назвал себя его внебрачным сыном. По его словам, он узнал об этом от источника, которому на 100 % доверяет. Чтобы не быть голословным, мужчина собрался даже идти на крайние меры — делать ДНК-тест, для чего ему следовало добиться эксгумации тела покойного. Также Барецкий гневно высказывался о Кристине Орбакайте, которая стала наследницей части состояния Моисеева по завещанию. Борис Моисеев дружил с Аллой Пугачевой и много времени проводил с ее еще маленькой наследницей.
В декабре 2022 года на певца напали возле одного из петербургских клубов. Злоумышленники не только избили шоумена и его охранника, но и украли телефон и около 120 тыс рублей. С ушибами и сотрясением мозга его госпитализировали. Барецкий подозревал в нападении конкурентов по ритуальному бизнесу. Через год Стас заявил, что напавшими на него были инопланетяне.
В апреле, когда СМИ сообщили о продаже особняка Аллы Пугачевой и Максима Галкина** в деревне Грязь, появилась информация, что именно Барецкий купил замок. Позже сам поэт подтвердил факт покупки знаменитого особняка за 450 млн руб. Однако официальных подтверждений о сделке не поступало.
Личная жизнь Стаса Барецкого
Жены и детей у Стаса Барецкого нет. Однако в его жизни были девушки, но романы в долгосрочные отношения не перерастали, а один и вовсе закончился криминальной разборкой. Так, бывшая спутница артиста Елизавета в 2016 году убила свою сестру Стефанию Дубровину и была осуждена на 13 лет.
В 2019 году шоумен заявил, что является отцом Греты Тунберг и даже может доказать это в суде. По его словам, якобы мать девушки одно время жила в Санкт-Петербурге. Российский артист говорил, что регулярно созванивается с девушкой.
Позднее исполнитель сообщил, что в него влюблены продюсер Яна Рудковская и артистка Ольга Бузова, между ними даже якобы существует соперничество за его сердце. А в 2021 году, как утверждал Стас, известная телеведущая даже порвала отношения с Давидом Манукяном (Давой) из-за сильных чувств к нему.
Стас Барецкий сейчас
Сегодня Стас Барецкий продолжает активно вести соцсети, а также принимает заказы на рекламу и необычные поздравления. Летом прошлого года артист случайно обжег лицо на съемках боевика. Барецкий отметил, что получил глубокие ожоги в одном из эпизодов фильма, где выдыхал горючим топливом на открытый источник огня.
Источником постоянного дохода Стаса сегодня является еще одна работа — он работает в ритуальном агентстве.
Необычные подарки девушкам на 8 марта от Стаса Барецкого
Накануне праздника Стас Барецкий рассказал в беседе с NEWS.ru, что к 8 Марта подарил своей девушке место на кладбище в Мытищах за 1 млн рублей. Уточняется, что мужчина предпочитает действительно необходимые подарки.
Шоумен также вспомнил, что однажды подарил своей девушке живые цветы в унитазе вместо корзины или вазы.
«Это давно было. Жаль, что я тогда это на видео не снял и не выложил где-нибудь», — сказал он.
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*Запрещен в РФ
**Признан иноагентом
Екатерина Коршунова