Похоронный бизнес, выступления с «Ленинградом» и многочисленные скандалы: как живет Стас Барецкий

8 марта исполняется 52 года Стасу Барецкому — эпатажному российскому музыканту, который выступал в составе известной группы «Ленинград» с 2005 по 2008 год. Он является героем многочисленных мемов, шоуменом, на счету которого есть и сольные альбомы.