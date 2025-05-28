«Похож на тибетского монаха»: телеведущая Елена Николаева побрила сына налысо
Телеведущая Елена Николаева побрила сына налысо и сравнила с тибетским монахом
Телеведущая Елена Николаева рассказала, что побрила своего сына налысо. Фотографии с результатом она опубликовала в социальных сетях. Об этом пишет интернет-издание «Страсти».
«Моя работа, побрили за компанию с младшим Ромкой. Вот вам лайфхак: побрейте детей налысо и получите детей абсолютно новых и очень забавных», — посоветовала жена бизнесмена Игоря Вдовина.Старшего сына она сравнила с тибетским монахом, а младшего — с идеальным яйцом.
Напомним, Елена Николаева замужем за бывшим возлюбленным балерины Анастасии Волочковой с 2020 года. У Вдовина также есть дочь Ариадна от Волочковой, которая недавно обвенчалась со своим женихом.
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