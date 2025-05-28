«Похож на тибетского монаха»: телеведущая Елена Николаева побрила сына налысо

28 мая 2025, 19:15

Телеведущая Елена Николаева побрила сына налысо и сравнила с тибетским монахом

Елена Николаева (Фото: Инстаграм*/elenanika)

Телеведущая Елена Николаева рассказала, что побрила своего сына налысо. Фотографии с результатом она опубликовала в социальных сетях. Об этом пишет интернет-издание «Страсти».







«Моя работа, побрили за компанию с младшим Ромкой. Вот вам лайфхак: побрейте детей налысо и получите детей абсолютно новых и очень забавных», — посоветовала жена бизнесмена Игоря Вдовина.