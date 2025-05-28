«Здесь кто как хочет»: Ольга Серябкина раскрыла, с кем спит в одной кровати
Серябкина призналась, что спит со своей собакой в одной кровати
Певица Ольга Серябкина рассказала о жизни с домашним любимцем.
Бывшая солистка группы Serebro призналась, что спит в одной кровати со своей собакой.
Также исполнительница всегда выгуливает его после сложного трудового дня и берет с собой в рестораны. Со слов Серябкиной, она не поддерживает окрашивание шерсти собак и негативно относится к подкармливанию их со стола.
Еще Ольга порассуждала о покупке экзотического животного.
«Здесь кто как хочет, но я бы не смогла», — откровенничала Серябкина в беседе с Super.ru.
Напомним, у певицы есть собака по кличке Буся.
Ранее Ольга Серябкина лишила себя имени и заявила, что будет выступать исключительно под своей фамилией. Артистка решила, что имя ей больше не нужно.
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