«Здесь кто как хочет»: Ольга Серябкина раскрыла, с кем спит в одной кровати

28 мая 2025, 19:02

Серябкина призналась, что спит со своей собакой в одной кровати

Ольга Серябкина (Фото: Инстаграм* @seryabkina)

Певица Ольга Серябкина рассказала о жизни с домашним любимцем.





Бывшая солистка группы Serebro призналась, что спит в одной кровати со своей собакой.



Также исполнительница всегда выгуливает его после сложного трудового дня и берет с собой в рестораны. Со слов Серябкиной, она не поддерживает окрашивание шерсти собак и негативно относится к подкармливанию их со стола.



Еще Ольга порассуждала о покупке экзотического животного.





«Здесь кто как хочет, но я бы не смогла», — откровенничала Серябкина в беседе с Super.ru.