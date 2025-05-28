«Здесь кто как хочет»: Ольга Серябкина раскрыла, с кем спит в одной кровати

Серябкина призналась, что спит со своей собакой в одной кровати
Ольга Серябкина (Фото: Инстаграм* @seryabkina)

Певица Ольга Серябкина рассказала о жизни с домашним любимцем.



Бывшая солистка группы Serebro призналась, что спит в одной кровати со своей собакой.

Также исполнительница всегда выгуливает его после сложного трудового дня и берет с собой в рестораны. Со слов Серябкиной, она не поддерживает окрашивание шерсти собак и негативно относится к подкармливанию их со стола.

Еще Ольга порассуждала о покупке экзотического животного.

«Здесь кто как хочет, но я бы не смогла», — откровенничала Серябкина в беседе с Super.ru.

Напомним, у певицы есть ​собака по кличке Буся.

Ранее Ольга Серябкина лишила себя имени и заявила, что будет выступать исключительно под своей фамилией. Артистка решила, что имя ей больше не нужно.

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