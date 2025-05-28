«Жуткое испытание»: Катя Лель высказалась о пении под фонограмму
Катя Лель призналась, что ей проще петь вживую, чем под фонограмму
Катя Лель в новом выпуске музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» призналась в пении под фонограмму.
В программе звёздным гостям необходимо угадать, кто из артистов поёт под фонограмму, а кто – сам. В последнем выпуске угадывали Игорь Николаев, Ян Цапник, Клара Новикова и Катя Лель.
Певица призналась, что петь под фонограмму довольно сложно.
«Я помню, когда начинала 30 лет назад, это было для меня жутким испытанием, потому что надо идеально попасть в каждую букву на съёмке. И это меня просто обескураживало в мои двадцать с лишним лет: как это люди делают? Я не понимаю! Я лучше тысячу раз спою живьём, но не под фонограмму», – отметила Лель.Третий по счёту выпуск выйдет в эфир 30 мая, а его детали «Газете.Ru» раскрыла заранее пресс-служба телеканала «Россия».