Полиция задержала приятеля Паши Техника, запустившего дрон над местом прощания с рэпером

Паша Техник (фото: Instagram* @techniquepashalive)
Полицейские задержали оператора дрона: он запустил беспилотник над храмом в Лефортове, куда пришили проститься с рэпером Пашей Техником его поклонники, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, оператором оказался приятель музыканта по имени Максим.
Ранее сообщалось, что ОМОН приехал к храму Петра и Павла в Лефортове, где проходит отпевание Паши Техника. По информации SHOT, родственники музыканта просят толпу вести себя тише и воздержаться от провокаций.
Читайте также:
Сын Паши Техника отказался ехать на похороны отца
На церемонию прощания с Пашей Техником пришли его поклонники — видео
Эскортница Кристина Лекси обвинила экс-жену Паши Техника в публикации в Сети домашнего видео
Ранее сообщалось, что ОМОН приехал к храму Петра и Павла в Лефортове, где проходит отпевание Паши Техника. По информации SHOT, родственники музыканта просят толпу вести себя тише и воздержаться от провокаций.
Читайте также:
Сын Паши Техника отказался ехать на похороны отца
На церемонию прощания с Пашей Техником пришли его поклонники — видео
Эскортница Кристина Лекси обвинила экс-жену Паши Техника в публикации в Сети домашнего видео
Анастасия Чубина