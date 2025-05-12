«Похоже на настоящее изнасилование»: Бари Алибасов-младший женился в 10-й раз

Бари Алибасов-младший (фото: Instagram* / @barialibasovjr)
Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, похоже, превзошел отца по количеству браков — он женился в десятый раз на чемпионке России по шахматам Арине.
Алибасов-младший встретил свою будущую жену, когда она пришла к нему на собеседование на должность рекрутера. Несмотря на то, что Бари решил избегать служебных романов после неудачного первого брака, Арина сумела привлечь его внимание, предложив сыграть в шахматы.
Стоит отметить, что у Бари Алибасова-старшего семь официальных браков.
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«Мы играли три-четыре дня, и это ощущалось как настоящее изнасилование. Я чувствовал себя использованным и начал планировать месть», — поделился сын знаменитости в программе «Звезды сошлись» на НТВ.В то время Бари много работал, и Арина решила остаться рядом с ним. В итоге он предложил ей завести ребенка, а лишь потом подумать о свадьбе. Однако девушка утверждает, что Алибасов-младший сразу пообещал ей жениться. Он сдержал свое слово и отвел Арину в ЗАГС. Вскоре у них родилась дочь Эмма. Бари называет этот брак «юбилейным», последним и полностью осознанным.
Стоит отметить, что у Бари Алибасова-старшего семь официальных браков.
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Анастасия Хохлова