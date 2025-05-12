«Стал бояться выходить на улицу»: Стас Пьеха рассказал о свалившейся на него популярности после «Фабрики звезд»

Стас Пьеха (Фото: Instagram* @wolfieha)
Стас Пьеха уже долгие годы сохраняет популярность и продолжает быть востребованным артистом. По признанию певца, слава после участия в «Фабрике звезд» привела к тому, что артист боялся выходить на улицу. К тому же тогда за год он мог совершить до 500 рабочих поездок.
«Стал бояться выходить на улицу. Стали узнавать даже алкаши во дворе. После „Фабрики…“ я почему-то для всех был братишкой. Все хватают, жмякают, нападают. Был период, когда реально прятался», — рассказал Пьеха на «Шоу Воли».
Помимо этого Стас признался, что после шоу за год мог совершить до 500 рабочих поездок, при этом теперь в среднем у него около 200 гастролей ежегодной. По признанию певца, полтысячи выступлений стали для организма настоящим испытанием.
«Быстро понял, что такое мне не по зубам», — заявил Стас.
Если раньше в попытке спрятаться от фанатов Пьеха надевал головные уборы и очки, то теперь артист не так боится поклонников. Прямо на концерте Стас может пообщаться с кем то из зала.
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Иван Мусатов