«Похожи?»: Григорий Лепс сравнил себя с 16-летним сыном — фото

11 сентября 2026, 21:55

Лепс опубликовал коллаж с 16-летним сыном и спросил у поклонников о сходстве

Григорий Лепс (Фото: Instagram* @gvleps)

Григорий Лепс решил поддержать популярный интернет-тренд и в своём блоге сравнил себя с сыном Иваном, которого ему родила Анна Шаплыкова.





Артист опубликовал коллаж: на изображении половина его лица соединяется с половиной лица 16-летнего наследника.

«Врываемся с Ваней в тренд. Похожи?» — обратился Лепс к фанатам с вопросом.

Фото: Instagram* @gvleps

«Похожи — это не то слово, не отличить», «Клон», «Красавчики! Один в один», «Очень похожи», «Сын прекрасен, как говорится, порода и харизма — это в роду», — гласят комментарии.