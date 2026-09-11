«Похожи?»: Григорий Лепс сравнил себя с 16-летним сыном — фото
Лепс опубликовал коллаж с 16-летним сыном и спросил у поклонников о сходстве
Григорий Лепс решил поддержать популярный интернет-тренд и в своём блоге сравнил себя с сыном Иваном, которого ему родила Анна Шаплыкова.
Артист опубликовал коллаж: на изображении половина его лица соединяется с половиной лица 16-летнего наследника.
«Врываемся с Ваней в тренд. Похожи?» — обратился Лепс к фанатам с вопросом.Поклонники активно отреагировали на публикацию и оставили множество комментариев.
«Похожи — это не то слово, не отличить», «Клон», «Красавчики! Один в один», «Очень похожи», «Сын прекрасен, как говорится, порода и харизма — это в роду», — гласят комментарии.Многие отметили, что Иван унаследовал от отца не только внешние черты, но и характерную харизму.