Похожий на Януковича мужчина отдыхает на Канарах
Похожий на экс-президента Украины Виктора Януковича мужчина отдыхает на Канарских островах. Соответствующей фотографией поделилась экс-участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская.
«Какие люди на Канарах», — подписала пост с фотографией Каминская.
Виктор Янукович покинул пост президента страны в 2014 году. После экс-глава Украины выехал в Россию и находился там. В 2019 году Оболонский районный суд Киева осудил Януковича заочно за государственную измену.
Его нахождение в Европе находится под вопросом и по той причине, что еще в 2014 году политик находится под международными санкциями ряда государств, в том числе Евросоюза, США и Великобритании.