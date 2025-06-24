Сергей Бурунов высказался о женщине мечты
Российский актёр театра и кино Сергей Бурунов посетил празднование дня рождения певицы Анны Asti. Актёр ответил на вопросы журналистов о важных для себя условиях выбора избранницы. Его слова приводит Telegram-канал StarHit.
24 июня бывшая солистка группы Artik & Asti Анна празднует свой день рождения в особняке на Волхонке. Певице исполнилось 35 лет. Одним из первых поздравить именинницу с прекрасным возрастом для женщины, находящейся в расцвете своих сил, приехал Сергей Бурунов. Артист прибыл в сопровождении бизнесвумен Екатерины Леви, с которой актёр почти год в отношениях.
Следует отметить, что Сергей никогда не был женат. На мероприятии актёр ответил на вопросы репортёров о встрече избранницы.
«Время покажет, та ли она женщина мечты или нет. А критерии у меня простые: забота и быть услышанным», — ответил артист.При этом Бурунов добавил, что пока не уверен, встретил ли он ту самую, поэтому жениться не спешит.