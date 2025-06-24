Сергей Бурунов высказался о женщине мечты

24 июня 2025, 20:57

Сергей Бурунов сообщил, что ещё не встретил женщину мечты

Сергей Бурунов (Фото: Telegram @sergeyburunovofficial)

Российский актёр театра и кино Сергей Бурунов посетил празднование дня рождения певицы Анны Asti. Актёр ответил на вопросы журналистов о важных для себя условиях выбора избранницы. Его слова приводит Telegram-канал StarHit.





24 июня бывшая солистка группы Artik & Asti Анна празднует свой день рождения в особняке на Волхонке. Певице исполнилось 35 лет. Одним из первых поздравить именинницу с прекрасным возрастом для женщины, находящейся в расцвете своих сил, приехал Сергей Бурунов. Артист прибыл в сопровождении бизнесвумен Екатерины Леви, с которой актёр почти год в отношениях.



Следует отметить, что Сергей никогда не был женат. На мероприятии актёр ответил на вопросы репортёров о встрече избранницы.

«Время покажет, та ли она женщина мечты или нет. А критерии у меня простые: забота и быть услышанным», — ответил артист.

