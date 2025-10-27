Похудевшая Гоар Аветисян бросила вызов «ангелам» Victoria's Secret

27 октября 2025, 04:19

Визажист Гоар Аветисян претендует на звание модели Victoria's Secret

Гоар Аветисян (Telegram / @goar_avetisyan7)

Популярный бьюти-блогер с многомиллионной аудиторией Гоар Аветисян представила свою версию образа знаменитой модели Victoria's Secret. Об этом пишет «Стархит».





В новой фотосессии звезда продемонстрировала профессиональный макияж и заявила о своей готовности стать частью команды бренда,



«Пупсики, вам не кажется, что Victoria's Secret потеряли ангела?» — задалась вопросом знаменитость.

