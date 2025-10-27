Похудевшая Гоар Аветисян бросила вызов «ангелам» Victoria's Secret
Визажист Гоар Аветисян претендует на звание модели Victoria's Secret
Популярный бьюти-блогер с многомиллионной аудиторией Гоар Аветисян представила свою версию образа знаменитой модели Victoria's Secret. Об этом пишет «Стархит».
В новой фотосессии звезда продемонстрировала профессиональный макияж и заявила о своей готовности стать частью команды бренда,
«Пупсики, вам не кажется, что Victoria's Secret потеряли ангела?» — задалась вопросом знаменитость.Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Большинство восхитилось преображением визажиста, однако нашлись и те, кто раскритиковал её внешность. Они особенно акцентировали внимание на внешнем виде Гоар до нанесения макияжа, высказывая предположения о возможных проблемах со здоровьем.
Сама блогер предпочитает не обращать внимания на негатив и активно взаимодействует с поклонниками, которые поддерживают её творчество.
Когда-то весь Аветисян достигал 135 кг. Несмотря на строгие диеты, ей долго не удавалось похудеть. Ситуация изменилась, когда она сосредоточилась на здоровом образе жизни. Сейчас визажист регулярно занимается в спортзале, следит за питанием, но позволяет себе небольшие гастрономические послабления.