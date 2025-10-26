«Аллочку я люблю»: Певец Шура прокомментировал скандальное интервью Пугачёвой
Певец Шура выразил свою позицию по поводу интервью Аллы Пугачёвой
Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) высказался по поводу недавнего интервью Аллы Пугачёвой. Его слова приводит издание Super.
50-летний артист подчеркнул, что сохраняет глубокое уважение к легенде эстрады.
«Аллочку я люблю и уважаю! У каждого есть право говорить, что он думает. Всё остальное — это наша с вами реакция как жителей России», — чётко обозначил свою позицию певец.Исполнитель отметил, что считает свободу выражения мнения фундаментальным правом каждого человека. При этом Шура добавил, как важно сохранять уважение к личности, даже когда точки зрения не совпадают.
