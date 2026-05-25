Похудевшая Лиззо опубликовала фото в бикини и рассказала о переменах в жизни
38-летняя певица Лиззо поделилась в соцсетях серией снимков в розовом бикини, продемонстрировав результат своего похудения. Артистка призналась, что не боится показывать тело таким, какое оно есть.
К началу 2025 года Лиззо сбросила около 27 килограммов — это примерно 16% жировой массы тела. При этом певица подчеркнула, что никогда не стремилась стать «худой» и не считает похудение главной целью.
«Мало крупных девушек, которые не стесняются показывать весь живот», — написала исполнительница под фото.По словам артистки, перемены начались в непростой период её жизни. Изначально потеря веса произошла на фоне тяжёлого эмоционального состояния и проблем с самооценкой, однако позже Лиззо пересмотрела отношение к себе и начала осознанно заботиться о здоровье.
Певица также напомнила, что в 2023 году столкнулась с громким скандалом: бывшие танцовщицы обвинили её в домогательствах, фэтшейминге и создании токсичной атмосферы на работе. Все обвинения Лиззо категорически отрицала.