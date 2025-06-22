На концерте Димы Билана Киркоров облизал палец Бузовой, а потом поцеловал ее
Певицу Ольгу Бузову и короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова засняли во время сольного концерта Димы Билана. Кадры опубликовал Телеграм-канал «Звездач».
На видеозаписи исполнительница хита «Мало половин» и артист по очереди облизывают палец Бузовой, подпевают Билану и целуются через палец. Киркоров и ведущая шоу «Сокровища императора» ненадолго прильнули к губам друг друга через «перегородку». Когда звезды отстранились друг от друга, Ольга засмеялась и потянулась, чтобы обнять поп-короля российского шоу-бизнеса.
На том же концерте Ольга Бузова поздравила своего бывшего возлюбленного Даву (Давида Манукяна) и его жену Мари Краймбрери (Марину Жадан) с рождением первенца. Артистка неожиданно для всех заключила в объятия исполнительницу хита «Пряталась в ванной». Девушки улыбались, смеялись, а Дава терпеливо ждал рядом, пока эмоциональный момент между Мари и Ольгой закончится.
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