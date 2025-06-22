На концерте Димы Билана Киркоров облизал палец Бузовой, а потом поцеловал ее

22 июня 2025, 15:17

Филипп Киркоров облизал палец Ольги Бузовой на концерте Димы Билана

Ольга Бузова (Фото: Инстаграм* @buzova86)

Певицу Ольгу Бузову и короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова засняли во время сольного концерта Димы Билана. Кадры опубликовал Телеграм-канал «Звездач».