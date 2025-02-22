Пьющий вино в одиночку Максим Галкин* вызвал бурные эмоции у Аллы Пугачёвой

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)
Максим Галкин* вышел в субботу на связь с поклонниками. Во время видео он кутался в дублёнку.
«Сегодня у нас прохладно. Если у вас плохое настроение, и вы не знаете, что с ним делать, а жить-то надо бодро, правильно? Тогда рекомендую: пойте грузинские песни. Какие знаете. А если к грузинским песням у вас есть красное вино и бокал – то это комбо», – высказался артист.После этого юморист налил себе бокал вина, включил музыку и спел песню на грузинском языке.
На видео отреагировала супруга Галкина* Алла Пугачёва, которая в комментариях написала: «Ты ж мой любимый!!!». В ответ телеведущий ответил ей сердечками.
Сейчас супруги находятся в разлуке. Пугачёва осталась дома на Кипре, а Галкин* отправился в тур по Европе.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова