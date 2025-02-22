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Пьющий вино в одиночку Максим Галкин* вызвал бурные эмоции у Аллы Пугачёвой

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* вышел в субботу на связь с поклонниками. Во время видео он кутался в дублёнку.
«Сегодня у нас прохладно. Если у вас плохое настроение, и вы не знаете, что с ним делать, а жить-то надо бодро, правильно? Тогда рекомендую: пойте грузинские песни. Какие знаете. А если к грузинским песням у вас есть красное вино и бокал – то это комбо», – высказался артист.
После этого юморист налил себе бокал вина, включил музыку и спел песню на грузинском языке.

На видео отреагировала супруга Галкина* Алла Пугачёва, которая в комментариях написала: «Ты ж мой любимый!!!». В ответ телеведущий ответил ей сердечками.

Сейчас супруги находятся в разлуке. Пугачёва осталась дома на Кипре, а Галкин* отправился в тур по Европе.

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**запрещён в РФ
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«Не, ну платит же…»: бывшая жена Кержакова показала, сколько футболист выплачивает алиментов
22 февраля 2025, 20:34

Александр Кержаков (фото: Instagram* @a.kerzhakov11)

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова с громким скандалом развелись несколько лет назад. Футболист упорно требовал, чтобы их общий сын Артём остался жить с ним. Оданко суд оставил ребёнка с матерью, а отцу назначил алименты.
С тех пор Александр и Милана враждуют. Женщина публично предъявляет претензии бывшему супругу. Спортсмен редко навещает сына, да и размер выплат на ребёнка оставляет желать лучшего.

В своём личном блоге Тюльпанова опубликовала скриншот банковского перевода от Кержакова. Если он действительно является подлинным, а на фото видны инициалы футболиста, то отец перевёл сыну один рубль.

«Не, ну платит же…», – написала под кадром Милана.
Экс-футболист сборной России и ФК «Зенит» Александр Кержаков в 2015 году женился на дочери сенатора Совета Федерации в Санкт-Петербурга Милане Тюльпановой. В браке родился сын Артемий. Но союз крепким не оказался – уже в 2018 году супруги развелись.

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Свадьба лишь после рождения второй дочки и выход на лед с сотрясением мозга: как Татьяна Тотьмянина стала Олимпийской чемпионкой
22 февраля 2025, 20:32

Татьяна Тотьмянина (Фото:Инстаграм* @tatianatotmyanina)

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина пережила нелегкое детство, тренировалась с сотрясением мозга и с трудом построила серьезные отношения. Благодаря силе воли она добилась успехов в фигурном катании и личной жизни.

Встала на коньки в четыре года

Татьяна Тотьмянина родилась 2 ноября 1981 года в Перми. Семья девочки жила в одной квартире с бабушкой, которая страдала от серьёзного психического расстройства.

Мама Татьяны вскоре после рождения дочери развелась с супругом. Разлад между парой произошел из-за невыносимого быта с тёщей, для которого муж Натальи не нашёл в себе сил.

Внимание к юной Татьяне было весьма важным, поскольку бабушка применяла по отношению к ней психологические методы воздействия. Тогда мать будущей чемпионки решила отдать её в спортивную секцию. Катание на льду стало подходящим вариантом, ведь врачи рекомендовали именно этот спорт для укрепления здоровья дочки.

Тотьмянина в первый раз встала на коньки в четыре года. Несмотря на хрупкое здоровье, малышка быстро училась.

Спортивная карьера

Наталья Васильевна трудилась на нескольких работах, чтобы обеспечить Татьяне всем необходимым для тренировок и участия в соревнованиях.

Уже к четырнадцати годам Тотьмянина начала побеждать на всех возможных состязаниях в родном городе.

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Наталья Васильевна осознала, что в Перми у дочери нет больше возможностей для роста. Тогда она решилась на переезд в Санкт-Петербург.

Северная столица предоставила множество шансов для развития спортивной карьеры. В Санкт-Петербурге Татьяна начала активно тренироваться, и через некоторое время ее поставили в пару с Максимом Марининым. Тогда Максим уже имел известность. Сначала их сотрудничество было экспериментальным, но вскоре стало ясно, что они прекрасно работают вместе.

Татьяна Тотьмянина (Фото:Инстаграм* @tatianatotmyanina)


Когда Татьяне исполнилось пятнадцать лет, она и Максим стали кататься под руководством нового тренера, Натальи Павловой. Через год Максим и Татьяна уже завоевали бронзу на Чемпионате России.

В какой-то момент Тотьмянина и Маринин поняли, что для покорения новых высот им нужно сменить наставника. Их выбор пал на прославленную Тамару Москвину, но из-за возникшего разногласия переход не состоялся. В то время спортсмены приняли смелое решение — переехать в Соединенные Штаты, чтобы тренироваться под руководством еще одного выдающегося тренера, Олега Васильева.

Олег Васильев принял Татьяну и Максима с открытой душой и сразу же приступил к работе.

Максим и Татьяна стали завоевывать первые места на международных соревнованиях, получая золотые медали и всемирное признание. Особенно значимым стал их триумф на чемпионате Европы, где пять лет им никто не мог составить конкуренцию.

Татьяна Тотьмянина (Фото:Инстаграм* @tatianatotmyanina)


В 2004 году на этапе серии Гран-при Skate America случился инцидент, который мог поставить крест на карьере Тотьмяниной. Во время исполнения поддержки Максим споткнулся о неровность на льду и потерял равновесие. В итоге спортсменка упала с высоты двух с половиной метров.

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После этого Татьяна потеряла сознание, а затем попала в госпиталь. Медики диагностировали сотрясение мозга и ушибы. Несмотря на рекомендации врачей сделать паузу в карьере минимум на шесть месяцев, Тотьмянина все равно вернулась к тренировкам через пару недель.

Маринин испытывал угрызения совести из-за случившегося и начал избегать тренировок, опасаясь за безопасность Татьяны. Однако мама спортсменки убедила Максима не сдаваться и продолжать кататься вместе.

Тогда спортсмен вернулся к тренировкам. А спустя полтора года пара приехала на Олимпийские игры в Турине как фавориты и в итоге заняли первое место, став олимпийскими чемпионами.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин (Фото:Инстаграм* @tatianatotmyanina)

Личная жизнь спортсменки

В период, когда Тотьмянина тренировалась в Соединённых Штатах с Олегом Васильевым, между ними завязался роман. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, целых двадцать лет, они быстро нашли общий язык. Однако, несмотря на обоюдную привязанность, пара не сыграла свадьбу, поскольку их планы на будущее не совпадали.

После завершения спортивной карьеры и возвращения в родную страну, Татьяна встретилась с Алексеем Ягудиным, одним из ближайших товарищей её партнера, Максима Маринина. Они виделись и раньше, но именно тогда молодые люди начали общаться более тесно, во время гастрольных туров и участия в ледовых представлениях, организованных Ильёй Авербухом. Их дружба потихоньку переросли в роман.

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Алексей долгое время не был готов к серьёзным отношениям и несколько раз покидал Татьяну, чтобы разобраться в своих чувствах. Он ценил свою свободу и боялся её потерять. Тотьмянина, в свою очередь, не скрывала своего желания иметь семью и детей.

Однако через некоторое время их отношения стали более зрелыми и прочными, а желание создать семью стало основным для обоих. Татьяна обрела личное счастье и поддержку в лице любимого мужчины.

Мишель и Елизавета Ягудины (Фото:Инстаграм* @tatianatotmyanina)


В 2009 году у пары родилась дочь Елизавета. Появление на свет малышки стало для спортсменки временем тяжелых эмоциональных переживаний, особенно учитывая недавнюю потерю матери. В это трудное время Алексей взял на себя большую часть заботы о дочке. Через шесть лет у влюбленных появилась вторая дочь, Мишель.

К слову, пара долгое время не планировала официально регистрировать союз, но всё же решилась на этот шаг после рождения второго ребенка.

Сейчас Татьяна и Алексей живут на две страны — в России и во Франции. Они заботятся о будущем своих дочек, стремясь дать им хорошее образование и возможность увидеть мир.

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин (Фото:Инстаграм* @tatianatotmyanina)

Участие в телепроектах

После завершения спортивной карьеры Тотьмянина не рассталась со льдом. Она весьма плодотворно работала вместе с известным постановщиком и хореографом Ильей Авербухом.

Одним из наиболее популярных шоу, в котором участвовала Татьяна, стал телевизионный проект «Ледниковый период». В первом сезоне ее партнером выступил певец Никита Малинин, а в остальных сезонах она выходила на лед с телеведущим Леонидом Закошанским и актером Оскаром Кучерой.

Кроме участия в телепроектах, спортсменка продолжала выступать в ледовых спектаклях и гала-шоу.

Еще одно потрясение

Еще одним тяжелым испытанием стало обнаружение новообразования, которое медики сочли потенциально опасным. Вероятность онкологического заболевания была весьма высока. Однако после проведенной операции по удалению желчного пузыря угроза миновала, и Татьяна смогла вернуться к своей любимой деятельности на льду.

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Стоматолог раскрыл секрет белоснежной улыбки Бузовой: виниры или естественная красота?
22 февраля 2025, 20:12

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

39-летняя Ольга Бузова известна своей «голливудской улыбкой». Стоматолог-ортопед Кирилл Чащин раскрыл, прибегала ли певица к помощи специалистов.
Телеведущая ранее заявила, что секрет её белоснежной улыбки кроется в тщательном уходе, профилактических мерах и регулярных стоматологических осмотрах. Однако стоматолог убеждён, что Бузова немного лукавит.

«Улыбка Ольги в самом деле прекрасна. Но, если приблизить фото, видео и тщательно рассмотреть детали, становится очевидно, что зубы всё-таки были скорректированы. О наличии виниров говорят два признака: выровненная линия дёсен и чуть увеличенная длина зубов», – поделился врач в беседе с изданием «Страсти».
Чащин подчеркнул, что современные технологии позволяют добиваться натурального эффекта. Высококачественные виниры могут имитировать детали натуральных зубов, в том числе нюансы прозрачности эмали.

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«Живи, моя милая!»: Елена Малышева рассказала о состоянии 91-летней мамы
22 февраля 2025, 19:54

Елена Малышева (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась тревожными новостями о здоровье 91-летней мамы, которая всё чаще оказывается в больнице.
Последние два года в семье Малышевой происходят нерадостные события. В 2023 году телеведущая говорила, что её мать теряет разум и перестаёт ходить. Она старалась как можно больше времени проводить с родительницей, чтобы та не замыкалась в себе.

«У меня сейчас тяжелейшие дни на работе. Я три дня не была у мамы. Только звоню. Это видео я записала ещё в ноябре. Мама совсем не ходит. Постоянно попадает в больницу, там она теперь бывает дольше, чем дома: 91 год – что тут скажешь», – поделилась 63-летняя ведущая.
Ведущая «Жить здорово!» рассказала, что порой задушевно беседует с мамой и в такие моменты думает, что всё плохое отступает. Однако беда возвращается – мама Малышевой снова попала в больницу. Состояние пенсионерки ухудшилось, но сейчас она постепенно идёт на поправку.

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#лечение
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В Госдуме заявили о помощи Никиты Михалкова пожилым артистам
22 февраля 2025, 19:37

Никита Михалков (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Председатель Союза кинематографистов России, режиссёр Никита Михалков активно заботится о пожилых деятелях искусства, оказывая им финансовую поддержку при жизни и участвуя в установке памятников после их кончины. Об этом сообщил депутат Госдумы, кинорежиссёр Николай Бурляев.
«Никита Сергеевич уже давно заботится, с тех пор как стал председателем Союза. Он организовал фонд, нашёл спонсора. И они помогают очень многим актёрам, режиссёрам и сценаристам, которые оказались у черты бедности или за нею. Заботится и медицински, и выдает пособия, и хоронит, и ставит памятники. Но его усилий мало», – подчеркнул парламентарий.
Бурляев добавил, что власти нескольких российских городов, включая мэра Москвы Сергея Собянина, предпринимают меры для решения ситуации и поддержки артистов.

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