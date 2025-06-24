«Поищу причины в себе»: Юлия Ковальчук высказалась об измене

24 июня 2025, 16:19

Ковальчук рассказала, как поведет себя в случае измены Алексея Чумакова

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Telegram @juliakovalchuk82)

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук порассуждала об изменах и призналась, что могла бы простить измену супругу Алексею Чумакову. Певица считает, что нужно учитывать мотивы и собственное поведение. Об этом сообщает «Экспресс газета».





Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков вместе уже семнадцатый год. Артистка рассказала, что полностью доверяет мужу. Однако сообщила, что если узнает об измене Алексея, то будет разбираться в факторах возникновения.

«В теории я бы поспрашивала сначала, разобралась в ситуации, что вообще побудило мужа пойти налево. Возможно, я бы поискала причины в себе. Что же я такого не додала, чтобы он решил от меня гульнуть?» — рассуждает Юлия.