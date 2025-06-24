Жена рэпера Natan откровенно рассказала о его первой измене

24 июня 2025, 16:04

Анастасия Швецова и Натан (Фото: Инстаграм* @anastaciashvetsova)

Жена рэпера Natan Анастасия Швецова рассказала о первой измене мужа. В своем блоге она опубликовала ролик, в котором раскрыла, с какого момента их отношения дали трещину.





По словам Анастасии, на их браке с музыкантом негативно отразился переезд пары в Москву и популярность. Швецова отметила, что Natan столкнулся с «новыми людьми, соблазнами и испытаниями».





«Рождение второго сына стало для нас настоящим подарком, но отношения становились сложнее: я все больше тревожилась и пыталась контролировать, а он — чаще уходил в себя», — поделилась жена рэпера.