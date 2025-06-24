Жена рэпера Natan откровенно рассказала о его первой измене
Жена рэпера Natan Анастасия Швецова рассказала о первой измене мужа. В своем блоге она опубликовала ролик, в котором раскрыла, с какого момента их отношения дали трещину.
По словам Анастасии, на их браке с музыкантом негативно отразился переезд пары в Москву и популярность. Швецова отметила, что Natan столкнулся с «новыми людьми, соблазнами и испытаниями».
«Рождение второго сына стало для нас настоящим подарком, но отношения становились сложнее: я все больше тревожилась и пыталась контролировать, а он — чаще уходил в себя», — поделилась жена рэпера.
Анастасия подчеркнула, что в тот период и произошла измена, которая стала первой трещиной в браке. Швецова добавила, что тогда решила простить мужа, так как надеялась сохранить то, «что очень дорого» для нее.
*Запрещен в РФ