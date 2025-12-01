«Пока не ждите»: Аврора Киба раскрыла планы на свадьбу с Григорием Лепсом
Аврора Киба заявила, что летом свадьбы с Григорием Лепсом не будет
Аврора Киба заявила, что свадьба с певцом Григорием Лепсом этим летом не состоится. Об этом сообщает StarHit.
«Пока не ждите», — сказала она.При этом она поделилась своими мечтами о будущем, отметив, что хочет иметь большую семью с тремя-четырьмя детьми, но пока к этому не готова.
Девушка подчеркнула, что к семейным изменениям нужно подходить постепенно и обдуманно.
Ранее, на церемонии вручения премии «Золотой граммофон», приуроченной к 30‑летию «Русского радио», Григорий Лепс сообщил, что пока не знает, когда собирается жениться на своей молодой возлюбленной Авроре Кибе.