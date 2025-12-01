«Пока не ждите»: Аврора Киба раскрыла планы на свадьбу с Григорием Лепсом

01 декабря 2025, 21:38

Аврора Киба заявила, что летом свадьбы с Григорием Лепсом не будет

Аврора Киба (Фото: Instagram* / @avrorakiba)

Аврора Киба заявила, что свадьба с певцом Григорием Лепсом этим летом не состоится. Об этом сообщает StarHit.







«Пока не ждите», — сказала она.