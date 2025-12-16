«Получил по башке»: Алексей Щербаков в Японии упал с горы в пропасть

16 декабря 2025, 12:29

Комик Алексей Щербаков рассказал, что попал в ДТП в Японии на съёмках автошоу

Алексей Щербаков (Фото: Instagram* @shcherbakov_alexei)

Юморист Алексей Щербаков описал события, произошедшие во время съёмок автошоу в Японии. В программе «За деньги» Алексей рассказал все подробности серьёзной аварии.





Съёмки велись в деревне, расположенной в 400 километрах от Токио. По словам Щербакова, он ехал в машине с друзьями. В какой-то момент произошло опрокидывание транспортного средства.

«Я упал с горы в пропасть и 49 метров кувыркался. В итоге я сначала приземляюсь на крышу со всей силы, очень сильно получаю по башке и тогда ещё получаю переломы», — добавил артист.