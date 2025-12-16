Достижения.рф

«Получил по башке»: Алексей Щербаков в Японии упал с горы в пропасть

Комик Алексей Щербаков рассказал, что попал в ДТП в Японии на съёмках автошоу
Алексей Щербаков (Фото: Instagram* @shcherbakov_alexei)

Юморист Алексей Щербаков описал события, произошедшие во время съёмок автошоу в Японии. В программе «За деньги» Алексей рассказал все подробности серьёзной аварии.



Съёмки велись в деревне, расположенной в 400 километрах от Токио. По словам Щербакова, он ехал в машине с друзьями. В какой-то момент произошло опрокидывание транспортного средства.

«Я упал с горы в пропасть и 49 метров кувыркался. В итоге я сначала приземляюсь на крышу со всей силы, очень сильно получаю по башке и тогда ещё получаю переломы», — добавил артист.
Через два часа Алексей добрался до больницы. Врачи диагностировали сильный ушиб лёгких, переломы позвонков и рваные раны на локтях. После возвращения в Россию юморист обязан носить специальный корсет и фиксатор для шеи.

В материале «Радио 1» рассказываем о том, как провинциальный хулиган Алексей Щербаков заставил смеяться всю страну.

Ольга Щелокова

