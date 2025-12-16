«Получил по башке»: Алексей Щербаков в Японии упал с горы в пропасть
Комик Алексей Щербаков рассказал, что попал в ДТП в Японии на съёмках автошоу
Юморист Алексей Щербаков описал события, произошедшие во время съёмок автошоу в Японии. В программе «За деньги» Алексей рассказал все подробности серьёзной аварии.
Съёмки велись в деревне, расположенной в 400 километрах от Токио. По словам Щербакова, он ехал в машине с друзьями. В какой-то момент произошло опрокидывание транспортного средства.
«Я упал с горы в пропасть и 49 метров кувыркался. В итоге я сначала приземляюсь на крышу со всей силы, очень сильно получаю по башке и тогда ещё получаю переломы», — добавил артист.Через два часа Алексей добрался до больницы. Врачи диагностировали сильный ушиб лёгких, переломы позвонков и рваные раны на локтях. После возвращения в Россию юморист обязан носить специальный корсет и фиксатор для шеи.
