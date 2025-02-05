«Уже невозможно»: жена Буйнова взвыла после новостей о состоянии здоровья её мужа

Александр Буйнов (фото: соцсети)
Уже несколько месяцев полосы СМИ пестрят кричащими заголовками об ухудшении состояния Александра Буйнова. Однако его супруга продолжает отрицать эти слухи.
Прошлой осенью источники утверждали, что у певца произошёл рецидив онкологии, поэтому он нуждается в срочной медицинской помощи. Сегодня же появилась информация, что государство поможет артисту бесплатно получить дорогой препарат от рака.
Жена Буйнова заявила в беседе с изданием NEWS.ru, что сильно устала от многочисленных слухов о состоянии здоровья её супруга.
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Жена Буйнова заявила в беседе с изданием NEWS.ru, что сильно устала от многочисленных слухов о состоянии здоровья её супруга.
«Ну пусть пишут, уже невозможно. Вы нормальные люди? Третий раз пишут за месяц, нечего разговаривать, даже не хочу ничего объяснять. Люди деньги зарабатывают, что они делают? Не знаю», – негодует женщина.Незадолго до этого заявления сам Буйнов подтвердил, что полон сил и продолжает активно выступать. По его предположению, такие слухи распространяют его конкуренты, желающие сорвать концерты. В какой-то степени это срабатывает, поскольку организаторы, опираясь на сообщения СМИ, стали реже звать артиста на мероприятия.
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Анастасия Чинкова