«Что-то напутали»: Жена Петросяна прокомментировала информацию о долгах за ЖКУ

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла информацию о том, что не платит за ЖКУ. Ее слова приводит 360.ru.
Ранее Shot писал, что Брухунова задолжала за услуги ЖКХ более 300 тысяч рублей.
Известно, что на супругу Петросяна оформлено две квартиры — одна на Лесной улице в Тверском районе, вторая — в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках, за нее якобы и не платила Брухунова.
Тем временем жена известного артиста отдыхала на Байкале в комбинезоне, купленном на барахолке. По ее словам, точно такой же носила принцесса Диана.
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«Это просто неправда. Думаю, что-то напутали либо хотели создать новость там, где ее нет», — заявила Брухунова.
Известно, что на супругу Петросяна оформлено две квартиры — одна на Лесной улице в Тверском районе, вторая — в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках, за нее якобы и не платила Брухунова.
Тем временем жена известного артиста отдыхала на Байкале в комбинезоне, купленном на барахолке. По ее словам, точно такой же носила принцесса Диана.
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Элина Позднякова