Директор Долиной прокомментировал информацию о госпитализации звезды
Директор народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал информацию о якобы госпитализации певицы, которая распространилась 28 апреля в СМИ и различных соцсетях. Его слова приводит ТАСС.
Напомним, что во вторник появились сообщения об ухудшении состояния артистки, которая ощутила сильную боль в позвоночнике. В этот период времени звезда находилась в своей московской квартире. Ближе к ночи поступили новые сведения — о том, что певицу уже забрали из дома и обследовали в больнице. Уточнялось, что у нее могли диагностировать хондроз.
Пудовкин опроверг новости о госпитализации Долиной коротким замечанием: «врут». Директор народной артистки заверил, что ее состояние не вызывает опасений.
