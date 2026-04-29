Директор Долиной прокомментировал информацию о госпитализации звезды

29 апреля 2026, 06:21

Директор Долиной опроверг сообщения о госпитализации народной артистки РФ

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Директор народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал информацию о якобы госпитализации певицы, которая распространилась 28 апреля в СМИ и различных соцсетях. Его слова приводит ТАСС.





Напомним, что во вторник появились сообщения об ухудшении состояния артистки, которая ощутила сильную боль в позвоночнике. В этот период времени звезда находилась в своей московской квартире. Ближе к ночи поступили новые сведения — о том, что певицу уже забрали из дома и обследовали в больнице. Уточнялось, что у нее могли диагностировать хондроз.



Пудовкин опроверг новости о госпитализации Долиной коротким замечанием: «врут». Директор народной артистки заверил, что ее состояние не вызывает опасений.



