Показавшая последствия неудачной пластики Рита Дакота рассказала об операциях звезд: «Имеют на это право»

Рита Дакота (Фото: Телеграм @ritadakotatelega)
Недавно певица Рита Дакота показала ужасные последствия неудачной пластики. Артистка обратила внимание поклонников на мешок под одним из глаз, который появился у нее после встречи с хирургом.
«Когда я улыбаюсь, этот мешок перекрывает мне полглаза. Как будто я просто покусанная пчелами алкоголичка», — уточнила Рита.
После откровений, со слов певицы, ей написало огромное количество селебрити, которые столкнулись с идентичными проблемами. Некоторые и вовсе спросили у зыезды, стоит ли делать эту операцию?
«Не смей трогать глаза», — отвечает им артистка.
Еще Рита призналась, что вообще-то чуть ли не все знаменитости ложились под нож пластического хирурга в погоне за идеальной внешностью.
«К слову, про артистов и блогеров. Каждая третья делала операцию. Просто вам об этом не рассказывает. Есть те, кто не рассказывает просто и имеет право на это. Есть те, кого спрашивают, мол, делали ли, и они отрицают, и тоже имеют на это право», — подчеркнула Дакота в личном блоге.
Она заверила, что является той редкой представительницей шоу-бизнеса, которая показывает поклонникам все, хоть и стабильно сталкивается с волной хейта после своих откровений.
«Поэтому единицы таких чеканашек, как я, которые рассказывают все настолько честно без прикрас, себе в ущерб местами. Поэтому цените, девочки, кто вам еще правда скажет», — заключила Рита.
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