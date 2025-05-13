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Показавшая последствия неудачной пластики Рита Дакота рассказала об операциях звезд: «Имеют на это право»

Рита Дакота заявила, что многие звезды делали пластические операции
Рита Дакота (Фото: Телеграм @ritadakotatelega)

Рита Дакота (Фото: Телеграм @ritadakotatelega)

Недавно певица Рита Дакота показала ужасные последствия неудачной пластики. Артистка обратила внимание поклонников на мешок под одним из глаз, который появился у нее после встречи с хирургом.
«Когда я улыбаюсь, этот мешок перекрывает мне полглаза. Как будто я просто покусанная пчелами алкоголичка», — уточнила Рита.

После откровений, со слов певицы, ей написало огромное количество селебрити, которые столкнулись с идентичными проблемами. Некоторые и вовсе спросили у зыезды, стоит ли делать эту операцию?

«Не смей трогать глаза», — отвечает им артистка.

Еще Рита призналась, что вообще-то чуть ли не все знаменитости ложились под нож пластического хирурга в погоне за идеальной внешностью.

«К слову, про артистов и блогеров. Каждая третья делала операцию. Просто вам об этом не рассказывает. Есть те, кто не рассказывает просто и имеет право на это. Есть те, кого спрашивают, мол, делали ли, и они отрицают, и тоже имеют на это право», — подчеркнула Дакота в личном блоге.

Она заверила, что является той редкой представительницей шоу-бизнеса, которая показывает поклонникам все, хоть и стабильно сталкивается с волной хейта после своих откровений.

«Поэтому единицы таких чеканашек, как я, которые рассказывают все настолько честно без прикрас, себе в ущерб местами. Поэтому цените, девочки, кто вам еще правда скажет», — заключила Рита.

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#звёзды
«Дразнили, пальцем показывали»: четырёхлетнюю внучку Пугачёвой травят из-за родства с певицей
Четырехлетнюю двоюродную внучку Аллы Пугачёвой травят из-за родства с певицей
13 мая 2025, 12:59

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Ровесники дразнят четырёхлетнюю двоюродную внучку певицы Аллы Пугачёвой. Девочку травят, высмеивая и показывая на неё пальцем.
Мать маленькой Аллы Гузель Пугачёва рассказала об инцидентах с дочерью в беседе с KP.ru.

По словам женщины, сначала девочку дразнили, но ничего обидного в её адрес сказано не было. Дети просто бегали и кричали «Алла Пугачёва». Четырёхлетняя родственница певицы ничего не понимала, а родители не стали обращать внимание на такие мелочи.

Однако теперь дошло до того, что девочку перестали брать на музыкальные конкурсы из-за родства с певицей.

«Не берут на некоторые конкурсы из-за фамилии и имени. А когда интересуешься, почему Аллы нет в списке участников, молчат. Есть у них какие-то негласные правила», – подчеркнула Гузель Пугачёва.
Родители не ставят цели, чтобы их дочь стала артисткой, но они видят, что у неё хорошо получается, и хотят развивать талант. Для этого же они отдали Аллу на фортепиано, что воспитывает в ней умение думать и анализировать, и на танцы, чтобы научиться работать в команде.

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Несложившаяся личная жизнь, обвинения в гомосексуализме* и длительная зависимость от препаратов. Куда пропал Александр Рыбак?
13 мая 2025, 12:57

Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

Сегодня, 13 мая, исполняется 39 лет норвежско-белорусскому певцу, музыканту и скрипачу Александру Рыбаку. В 2009 году этот талантливый молодой человек покорил весь мир, став победителем международного музыкального конкурса «Евровидение».
После конкурса музыкант записал сольный альбом и какое-то время давал концерты в разных уголках мира, но в последнее время об артисте известно всё меньше. Как сложилась судьба скрипача и где он сейчас, читайте в материале «Радио 1».


Детство артиста


Александр Рыбак появился на свет 13 мая 1986 года в городе Минске. В семье, где рос мальчик, музыка была неотъемлемой частью жизни. Его мать, Наталья Валентиновна Рыбак, была профессиональной пианисткой и работала в отделе музыкальных программ Белорусского телевидения. Отец, Игорь Александрович Рыбак, был скрипачом и выступал в составе музыкального ансамбля в городе Витебск.

В формировании таланта Александра немалую роль сыграла его бабушка Мария Борисовна Савицкая. Она была преподавателем музыкального училища и начала заниматься с Александром музыкой, едва ему исполнилось два года. К пяти годам мальчик освоил игру на скрипке и фортепиано, а также научился танцевать, сочинять музыку и петь.

Когда Александру было четыре года, отцу предложили хорошую работу за границей, и семья перебралась жить в Норвегию. Детство музыканта прошло в коммуне Несодден под Осло. В учебном заведении Videregаende RUD он получил среднее образование в области музыки, танца и актёрского мастерства.

В возрасте 17 лет Рыбак стал обладателем стипендии от престижной музыкальной школы Meadowmount в США. Ежегодно эту стипендию получают не более трёх молодых музыкантов со всего мира.

«Евровидение-2009»


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

В 2009 году конкурс проходил в Москве. Несколько ранее Александр Рыбак одержал победу в конкурсе молодых талантов Kjempesjansen с песней собственного сочинения «Foolin'», после чего был удостоин чести представлять Норвегию на международном песенном конкурсе.

Его авторская песня «Fairytale», исполненная под аккомпанемент скрипки, принесла исполнителю первое место с рекордным количеством баллов (387) за всю историю конкурса.

Взлет карьеры


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

Буквально на следующий день после финала «Евровидения» артист обрёл бешеную популярность. Через месяц Александр Рыбак выпустил студийный альбом «Fairytales», за которым в магазинах выстраивались очереди. Начались гастрольные туры по разным странам, в одной России он в конце 2009 года дал концерты в Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

Также он стал участником программы «Минута славы» и выступил на Красной площади в Москве, где вместе с Алексеем Ягудиным представил символы зимних Олимпийских игр 2014 года, которые проходили в Сочи.

В 2010 году Рыбак представил свой новый альбом под названием «No Boundaries». В 2011 году был выпущен альбом «Visa Vid Vindens Angar», а в 2012 году вышел диск «Christmas Tales», но ни один из этих альбомов не смог повторить успех «Fairytales».

Личная жизнь


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

В свои 39 лет Александр Рыбак все еще не обрел своего личного счастья. В конце 2009 года российские СМИ писали о его нетрадиционной ориентации*, однако артист все слухи опроверг.

До участия в «Евровидении» артист был влюблен в скрипачку Ингрид Берг Мехус. Эти отношения прекратились в 2004 году по инициативе девушки. Как потом расскажет Рыбак легендарная песня «Fairytale» была написана именно ей.

В 2010 году начали ходить слухи об отношениях певца с Леной Майер, которая представляла Германию на конкурсе «Евровидение». Певица даже говорила о том, что планирует выйти замуж за своего избранника, но до свадьбы дело так и не дошло.

«Мы были вместе три года и четыре месяца. И в ближайшее время поженимся! Мы никогда не скрывали тот факт, что мы — пара», — заявила Лена на одной из пресс-конференций.

Позже Александр объяснил журналистам, что слова Майер о свадьбе были шуткой, вызванной обилием слухов.

В 2011 году у музыканта был роман со скрипачкой Марией Слингстад, но и эти отношения не получили развития. Артисты объяснили расставание тем, что их графики были слишком плотными и не позволяли им проводить время вместе.

Спустя шесть лет в сети появилась информация о новой возлюбленной Рыбака Джули. Пара познакомилась на интернет-площадке для знакомств. Артист посвятил избраннице композицию «I Came To Love You», но после кратковременного романа пара рассталась.

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Зависимость от препаратов


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

Быстровозросшая популярность и плотный график работы подтолкнул артиста к употреблению снотворного и антидепрессантов. Александр Рыбак долгое время бесконтрольно принимал медикаментозные препараты, что привело к ухудшению состояния здоровья артиста. В 2020 году скрипач публично признался в своей зависимости.

«В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное — она почти уничтожила мою волю к жизни», — сообщал артист в подписчиками в сети.

Музыкант решил поделиться своим секретом, чтобы помочь тем, кто сталкивается с подобными трудностями. В том же году Рыбак отправился на лечение в США.

«Мои доктора говорят, что я не могу длинные сольники делать, потому что у меня проблемы с концентрацией. Я могу спеть пару песен, три песни, потом отдохнуть, подумать, вспомнить текст и петь еще две-три песни. Когда я уже перестал пить снотворное и разные таблетки принимать, уже чувствовал себя снова Александром Рыбаком. В России у меня мечта есть — сделать дуэт с артистом масштаба Киркорова, погастролировать вместе», — делился певец в фильме МУЗ-ТВ «Песенка спета: хиты-убийцы» в 2022-м.

Как сейчас живет артист?


Александр Рыбак (Фото: Instagram**@rybakofficia)

В 2020 году Александр Рыбак поступил в Колумбийский колледж и за два года получил степень магистра в области музыки для кино. Артист открыл собственную музыкальную студию в Лос-Анджелесе и занимается написанием саундтреков к фильмам.


«Теперь мне не терпится поработать с талантливыми режиссерами по всему миру! С теми, кто любит красивые мелодии и, возможно, хочет добавить немного скандинавской атмосферы в свои фильмы. Я не тороплюсь, может пройти два года, а может, и 20 лет, прежде чем я внесу лепту в первый большой проект. Но в конце концов, произойдет волшебство», — цитирует артиста издание starhit.ru

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Леше Свику сделали экстренную операцию после кровотечения желудка
13 мая 2025, 12:51

Леша Свик (Фото: Instagram* @alex_svik)

На днях стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Леши Свика — 34-летнего исполнителя экстренно госпитализировали с желудочным кровотечением. Эту новость первой сообщила его супруга Ксения Ткачева.
На сегодняшний день известно, что артист перенес хирургическое вмешательство. Сейчас певец находится дома и проходит восстановление. Сам Свик вышел на связь с подписчиками, заверив, что реабилитация идет по плану.

Причина кровотечения пока остается неизвестной. Супруга музыканта призналась, что все происходящее стало для нее настоящим шоком.

«После празднования майских слегла я с температурой, через пару дней Эмилька (дочь) подцепила какую-то непонятную инфекцию. Моя девочка лежала пластом четыре дня. Далее с теми же симптомами снова слегла я, после — моя сестра. А сегодня Леху забрала скорая, его положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю, что это и почему, все ведь было хорошо. Мы ведем здоровый образ жизни и не пьем алкоголь», — поделилась 27-летняя Ксения в соцсетях.

Напомним, ранее пара переживала кризис в отношениях: после рождения дочери Ксения ушла от Свика, заявив о его изменах. Однако в 2025 году супруги воссоединились, начав публиковать совместные снимки и подтвердив, что смогли восстановить отношения.

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От рака скончался актер фильма «Убийцы цветочной луны» Сэмюэл Френч
13 мая 2025, 12:47

Сэмюэл Френч (Фото: Инстаграм* @samuelfrenchactor)

Американский актер Сэмюл Френч ушел из жизни в больнице своего родного города Уэйко в штате Техас. Артист не смог победить рак. О трагедии сообщил режиссер его последнего фильма «Тропа» Пол Синакор.
«Сэмюэл был моим дорогим другом и невероятным актером. Он обладал актерским талантом, который проявлялся в каждом кадре — искренним, бесстрашным и живым. Он полностью отдавался работе, и это было заметно. Я глубоко опечален этой потерей и лишь хотел бы, чтобы он увидел финальную версию фильма», — отметил режиссер.

У партнера Леонардо ДиКаприо и Роберта Де Ниро в исторической драме «Убийцы цветочной луны» осталась жена Мелинда, которую он называл любовь всей своей жизни, и 12-летняя дочь Мэдисон Руби. Со слов Синакора, Френч всегда говорил о дочери с гордостью и нежностью.

Сэмюэл боролся с раком, который распространился по его телу за последние несколько лет. На своем последнем селфи от 23 апреля актер выглядел уставшим и изнуренным.

Сэмюэл Френч (Фото: Инстаграм* @samuelfrenchactor)


«Ставлю капельницу для столь необходимой гидратации», — подписал публикацию он.

В прошлом году Френч часто проходил оздоровление в наполненных минералами горячих источниках государственного парка Де Леон-Спрингс, а еще процедуры в инфракрасной сауне и гипербарическую оксигенотерапию.

2 августа Сэмюэл заявил о завершении карьеры после того, как 13 лет терпел регулярные унижения в индустрии.

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«У неё был миллион мужчин»: бывший муж Ирины Салтыковой раскрыл интимную правду о браке с певицей. Как жила солистка «Миража»
13 мая 2025, 12:42

Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)

Ирина Салтыкова когда-то начала свою сценическую карьеру в группе «Мираж». Но по-настоящему громкое имя артистка сделала себе в сольном плавании. Тогда же у неё появилась фамилия, под которой её знает вся страна — Салтыкова, доставшаяся от первого мужа, певца Виктора Салтыкова. Подробнее в материале «Радио 1».
Семейный союз принес в её жизнь не столько счастья, сколько испытаний. Общая дочь пошла по стопам родителей и тоже стала певицей, но сама Ирина отношения с Виктором вспоминает без тепла — кажется, бывшие супруги до сих пор не могут найти общий язык.

От гимнастки до студентки МГУ


Будущая звезда появилась на свет 5 мая 1966 года в Северо-Задонске Тульской области. В семье всё было просто: отец — машинист, мать — воспитательница в детском саду. Маленькая Ира с детства занималась художественной гимнастикой, показывая отличные результаты.

После школы она поступила в строительный колледж, а затем переехала в Москву, чтобы получить высшее образование. Училась на экономическом факультете МГУ. Несмотря на склонность к точным наукам, работать по специальности не стала — устроилась секретарём.

Роковая встреча


Судьба изменилась в 1986 году после концерта группы «Форум», где солировал Виктор Салтыков. Молодые музыканты пригласили девушек из зала продолжить вечер. Ирина отказалась от букета, но приняла приглашение в ресторан. Их вечер закончился слезами при расставании — оба не могли сдержать эмоции.

Ирина Салтыкова (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)

Через некоторое время Виктор написал Ирине открытку, она приехала на его концерт, но связь вновь прервалась. Когда Салтыков приехал в Москву, Ирина сама набралась смелости и позвонила. С тех пор они больше не расставались. В 1987 году сыграли свадьбу, а вскоре у них родилась дочь — Алиса.

Любовь, алкоголь и развод


Их брак продлился восемь лет. Как вспоминает Ирина, счастливым был лишь первый год. Позже у Виктора начались проблемы с карьерой, и он стал пить. Салтыкова поставила ультиматум — или лечение, или развод. Салтыков ушёл, иногда звонил узнать о дочери — как правило, нетрезвым.

После его ухода у Ирины появился новый ухажёр, что не укрылось от Виктора. Он вернулся, и на время они снова стали семьёй, но проблемы не исчезли. Даже кодировка мужа не спасла: алкоголь снова взял верх, начались сцены ревности и рукоприкладство. Когда Ирина подала на развод, оказалось, что у Виктора уже была беременна другая женщина — его будущая жена.

На тот момент Ирина переживала тяжёлый период: смерть отца, болезнь, о которой она предпочла больше не распространяться. Несмотря на всё это, она нашла в себе силы не возвращаться к прошлому.

Из бизнеса — на сцену


Салтыкова начала карьеру в «Мираже» вместо Натальи Ветлицкой, но продержалась там недолго — из-за семейных проблем. Бросив сцену, она попробовала себя в бизнесе, но прогорела. Тогда вернулась к музыке.

В 1994 году выпустила песню «Отпусти меня», затем — «Серые глаза», написанную Олегом Молчановым, ранее сотрудничавшим с Ветлицкой. Салтыкову тут же начали с ней сравнивать. Ирина вспоминала. что Ветлицкая перестала с ней здороваться.

Позже вышел хит «Голубые глазки», а альбом «Алиса» певица посвятила дочери. Композиции стали мягче, трогательнее — особенно «Белый шарфик» и «Бай-бай».

Салтыкову стали звать в кино. Она снялась в «Брат 2» и «Русском спецназе». Однако в начале 2000-х её карьера пошла на спад.

Ирина Салтыкова на съемках фильма «Брат 2»(Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)

После славы и громких романов


После развода певица больше не выходила замуж. Личная жизнь была насыщенной: её партнёром стал наркоман, потом — хоккеист Павел Буре, который, по слухам, изменял ей с фанатками. Был и бизнесмен Александр Карманов, теперь уже муж Ольги Орловой. Сам Салтыков язвительно комментировал прошлое Ирины: «У неё был миллион мужчин».

Сейчас Ирина редко появляется в новостях — разве что по скандальным поводам. Так, в 2024 году она резко высказалась в адрес Виктории Бони на шоу «Злые языки», а на премии «Муз-ТВ» публично обвинила Ольгу Бузову в плагиате.

Единственное, что действительно дорого для Салтыковой — это её дочь. Алиса, выступающая под сценическим псевдонимом Salt, продолжила семейную музыкальную традицию. С Виктором Салтыковым она не общается — он благодарен другой женщине, фанатке, которая, по его словам, «вытащила его из ада».

Дочь Ирины Салтыковой Алиса (Фото: Инстаграм* @irinasaltykova_official)

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