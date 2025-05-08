Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Покинувшая Россию Алла Пугачева продолжает зарабатывать на родине миллионы

Покинувшая Россию Алла Пугачева продолжает зарабатывать на родине миллионы

Kp.ru: Алла Пугачева зарабатывает 28 миллионов рублей в год за старые хиты
Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева продолжает зарабатывать на старых хитах. Примадонна получает 28 миллионов рублей в год за популярные композиции, сообщила газета «Комсомольская правда».
Исполнительница хита «Позови с собой» покинула страну три года назад. Примадонна давно не дает концерты, а лишь посещает мероприятия иных знаменитостей, переехавших из РФ. В прошлом году она выпустила альбом.

Приятельница артистки в беседе с изданием поделилась, что Алла не ожидала хороших доходов от платформ и социальных сетей, где люди скачивают премьеры.

«Каково же было ее удивление, когда только на одной музыкальной платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. И это только на одной платформе, а их у нас немало. Только представьте: не вставая со стула, она в среднем получала по 10 млн рублей в день от каждой из платформ», — обратила внимание она.

В 2025 году Пугачева выпустила две новых композиции, но они не принесли хороших доходов. Со слов телевизионного продюсера Алины Красной, треки не стали хитами. А вот старые хиты все еще приносят Примадонне миллионы рублей.

«На «Старинных часах» и других шлягерах Пугачева зарабатывает на музыкальных платформах (в том числе и на российских) примерно 5 — 7 млн рублей в квартал. Это около 28 млн рублей в год», — призналась продюсер.

Читайте также:

«Ну а как по-другому?»: уехавшая в Германию перед Днём Победы Гузеева сделала заявление

«Ты сопляк, не учи меня жить»: Сергей Зверев набросился на москвичку в сквере

«Лошадь, кобыла, я не твой муж»: Лепс набросился на журналистку из-за одного вопроса

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#деньги
#певица
#алла пугачёва
#артист
#песня
«Говорили, что я сумасшедший»: Александр Олешко раскрыл правду про работу на «Первом канале»
Александр Олешко: на «Первом канале» нельзя выключать телефон никогда
08 мая 2025, 12:40

Александр Олешко (Фото: Telegram @oleshkoaleksandr)

Многие начинающие актеры не понимают, как им двигаться по профессии, учитывая большую конкуренцию.
Народный артист Российской Федерации, актёр театра и кино, телеведущий, певец Александр Олешко в «Подкасте для культурных» с поэтом, блогером Дмитрием Кравченко рассказал, что стать шоуменом ему помог «Первый канал».

«Работать на «Первом канале» — это день за год, потому что там спрессованность событий и ответственности. Если ты работаешь на «Первом канале», телефон не может быть выключен никогда, потому что ночью могут позвонить и сказать, что через полчаса нужно быть там-то. Если ты приедешь, то будешь увиден, услышан, востребован. Это шанс. Я всегда был готов к шансу. Я там научился очень многому и стал шоуменом», — поделился актер.

По его словам, начинающим актерам очень важно самим себе организовывать тот самый шанс.

«Я ходил по коридорам Останкино, я заглядывал в студии, напрашивался в массовки. Я всегда стучался во все двери. Говорили, что я сумасшедший, но я хотел работать. И мне давали. А я всегда был готов. У меня до сих пор в багажнике лежит три разноцветных костюма на всякий пожарный, чтобы если вдруг что, я был готов», — сказал телеведущий.

Читайте также:

«Чем дальше, тем жестче»: Александр Олешко признался, что его связывает с Цискаридзе

Александр Олешко раскрыл, какие песни поет в душе

Авраам Руссо раскрыл правду об отношениях с Орбакайте и объяснил причину ее отказа петь с ним на одной сцене
#кино
#певец
#актёр
#артист
#телевидение
#шоу
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Не спешат разводиться: Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева до сих пор женаты
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева не подали заявление на развод
08 мая 2025, 12:28

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Режиссёр Фёдор Бондарчук до сих пор не подал документы на развод с актрисой Паулиной Андреевой. Об этом пишет издание 7Дней.ru.
Отмечается, что об этом стало известно после того, как СМИ сообщили о смене фамилии Паулины. Выяснилось, что актриса действительно стала Андреевой-Бондарчук, однако произошло это ещё в 2022 году.

Пара объявила о разводе в марте, а слухи о проблемах в их браке ходили в СМИ и соцсетях весь последний год. Тогда Бондарчук снял обручальное кольцо и перестал появляться на светских мероприятиях с компании супруги. Решение об окончательном разрыве режиссёр и актриса приняли недавно.

При этом Бондарчук и Андреева не спешат официально оформить расторжение брака. Дело в том, что супруги воспитывают общего сына Ивана, а значит развод должен осуществляться через суд. Однако ни в одной из московских инстанций нет данных о поданных исках супругов.

Тем не менее, рассматривается версия об оформлении развода в Петербурге, где в 2019 году был заключён брак. Там же находится недвижимость, подаренная Бондарчуком Паулине. После развода Андреева собирается жить там, сообщили друзья пары.

Читайте также:

Паулина Андреева взяла фамилию Федора Бондарчука после развода с режиссером

Паулина Андреева удалила последнее фото с Бондарчуком после объявления о разводе

Паулина Андреева покинула Россию после развода с Фёдором Бондарчуком
#суд
#дело
#недвижимость
#сми
#режиссёр
#развод
#брак
#супруги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ну а как по-другому?»: уехавшая в Германию перед Днём Победы Гузеева сделала заявление
Лариса Гузеева сообщила, что будет отмечать День Победы только в Москве
08 мая 2025, 11:57

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

В Сети осудили Ларису Гузееву, которая отправилась в Германию в преддверии Дня Победы. Телеведущая поспешила разъяснить ситуацию.
Звезда отметила, что действительно была в поездке по Германии, где выполнила важный для неё пункт – возложила цветы в Берлине павшим в годы Великой Отечественной войны советским солдатам. А вот на празднование 9 Мая Гузеева вернётся в Москву.

«Завтра домой – великий праздник только дома, только дома. Предвосхищая вопросы, естественно, мы нашим павшим солдатам возложили цветы. Ну а как по-другому? Но праздновать – только в Москве», – отметила ведущая шоу «Давай поженимся!» в личном блоге.
Читайте также:

Похоже на провокацию: Лариса Гузеева рассказала, где отметит 9 мая

Лариса Гузеева задолжала перед налоговой более 1 млн рублей

65-летняя Лариса Гузеева объяснила, почему ушла из кино: «Тяжело переживаю нынешний возраст, не могу его на себя примерить»

*запрещён в РФ
#праздник
#цветы
#9 мая
#москва
#германия
#дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ты сопляк, не учи меня жить»: Сергей Зверев набросился на москвичку в сквере
Стилист Сергей Зверев вырвал у девушки в сквере телефон
08 мая 2025, 11:26

Сергей Зверев (Фото: Телеграм @zverevsuperdeputat)

В Москве стилист Сергей Зверев вырвал телефон у девушки, которая выгуливала пса в сквере. Звезда пришел туда со своей кошкой и разозлился, когда увидел добермана без поводка, сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Владелица собаки Аксинья поделилась с журналистами, что вышла погулять с животным неподалеку от своего дома на Белорусской. Она находилась на улице с подругой и ее молодым человеком.

«Она у меня была изначально на поводке, я ее отпустила побегать, сходить в туалет, буквально на расстоянии 10 метров», — раскрыла Аксинья.

Она увидела в сквере двух людей с кошкой, которая была без шлейки или поводка. На девушку стали кричать из-за пса. Тогда она взяла питомца на поводок, но заметила, что ее снимают на телефон. Ее продолжили оскорблять. Как выяснился, хозяином кошки был Сергей Зверев. Со слов Аксиньи, он начал ругаться матом, а потом она достала телефон.

«Он бросился на меня и вырвал телефон», — вспомнила москвичка.

Хозяйка добермана не сразу узнала в собеседнике известного стилиста и певца.

«Поняла, когда он сказал моему товарищу — мальчик, ты сопляк, не учи меня жить, мне 60 лет», — уточнила она.

Аксинья попыталась вернуть свой телефон, но лишь услышала еще больше оскорблений. По ее словам, ей сказали, что они «какие-то сошки, не имеют права никакого». Она уверена, что в сквер могут приходить люди из разных домов, поскольку он никак не огорожен. Телефон стилист ей все же вернул и потребовал, чтобы москвичка больше в этом месте не появлялась.

Аксинья уверяет, что права и знает законы столицы, а еще всегда придерживается правил выгула собак.

Читайте также:

«Лошадь, кобыла, я не твой муж»: Лепс набросился на журналистку из-за одного вопроса

Бывшая жена Михаила Галустяна впервые прокомментировала развод с ним

«Она нас оставила и уехала в Америку»: Кристина Орбакайте разорвала связи с командой, с которой работала в России
#стилист
#конфликт
#москва
#селебрити
#собака
#скверы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Лошадь, кобыла, я не твой муж»: Лепс набросился на журналистку из-за одного вопроса
Григорий Лепс накинулся с оскорблениями на журналистку за вопрос о личной жизни
08 мая 2025, 10:40

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс набросился с оскорблениями на журналистку после вопроса о личной жизни. Видео инцидента с певцом опубликовал в своём Telegram-канале глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
Артист нередко появляется на светских мероприятиях, где общается с представителями прессы. Недавно одна из журналисток задела Лепса, задав вопрос, касающийся личной жизни. Он грубо высказался в её адрес.

«Аккуратно. Я же не твой муж, не твой друг. Не трогай», – обратился Лепс к девушке.
После этого он обозвал корреспондента «лошадью» и «кобылой», добавив к речи матерные выражения. Затем Лепс продолжил общение с другими журналистами, но уже вдали от своей обидчицы.

Причём, спустя буквально минуту певец начал отвечать на вопросы о семье и детях. Он отметил, что любит баловать наследников подарками и цветами. Также добавил, что не любит готовить, поскольку для этого есть домработницы.

Напомним, что это не первый случай проявления агрессии со стороны Лепса. В прошлом году он выбил из рук зрительницы телефон в ходе своего концерта. Сначала певец сделал ей несколько замечаний за слишком близкую съёмку, однако она не убирала смартфон. Тогда артист перешёл к более жёстким действиям.

Читайте также:

19-летняя возлюбленная Григория Лепса разозлила подписчиков одной новостью

«А кто кому платит-то в итоге?»: Почему не будет свадьбы Лепса и 19-летней Авроры и зачем певец ездил в Японию с бывшей женой

Лепс потратил более полумиллиона рублей на пластику после знакомства с молодой избранницей
#певец
#артист
#скандал
#конфликт
#журналисты
#концерт
Следите за нашими новостями
в удобном формате