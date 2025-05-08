Покинувшая Россию Алла Пугачева продолжает зарабатывать на родине миллионы

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм* @alla_orfey)
Покинувшая Россию певица Алла Пугачева продолжает зарабатывать на старых хитах. Примадонна получает 28 миллионов рублей в год за популярные композиции, сообщила газета «Комсомольская правда».
Исполнительница хита «Позови с собой» покинула страну три года назад. Примадонна давно не дает концерты, а лишь посещает мероприятия иных знаменитостей, переехавших из РФ. В прошлом году она выпустила альбом.
Приятельница артистки в беседе с изданием поделилась, что Алла не ожидала хороших доходов от платформ и социальных сетей, где люди скачивают премьеры.
В 2025 году Пугачева выпустила две новых композиции, но они не принесли хороших доходов. Со слов телевизионного продюсера Алины Красной, треки не стали хитами. А вот старые хиты все еще приносят Примадонне миллионы рублей.
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Приятельница артистки в беседе с изданием поделилась, что Алла не ожидала хороших доходов от платформ и социальных сетей, где люди скачивают премьеры.
«Каково же было ее удивление, когда только на одной музыкальной платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. И это только на одной платформе, а их у нас немало. Только представьте: не вставая со стула, она в среднем получала по 10 млн рублей в день от каждой из платформ», — обратила внимание она.
В 2025 году Пугачева выпустила две новых композиции, но они не принесли хороших доходов. Со слов телевизионного продюсера Алины Красной, треки не стали хитами. А вот старые хиты все еще приносят Примадонне миллионы рублей.
«На «Старинных часах» и других шлягерах Пугачева зарабатывает на музыкальных платформах (в том числе и на российских) примерно 5 — 7 млн рублей в квартал. Это около 28 млн рублей в год», — призналась продюсер.
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Ольга Енгалычева