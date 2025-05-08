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«Ты сопляк, не учи меня жить»: Сергей Зверев набросился на москвичку в сквере

Стилист Сергей Зверев вырвал у девушки в сквере телефон
Сергей Зверев (Фото: Телеграм @zverevsuperdeputat)

Сергей Зверев (Фото: Телеграм @zverevsuperdeputat)

В Москве стилист Сергей Зверев вырвал телефон у девушки, которая выгуливала пса в сквере. Звезда пришел туда со своей кошкой и разозлился, когда увидел добермана без поводка, сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Владелица собаки Аксинья поделилась с журналистами, что вышла погулять с животным неподалеку от своего дома на Белорусской. Она находилась на улице с подругой и ее молодым человеком.

«Она у меня была изначально на поводке, я ее отпустила побегать, сходить в туалет, буквально на расстоянии 10 метров», — раскрыла Аксинья.

Она увидела в сквере двух людей с кошкой, которая была без шлейки или поводка. На девушку стали кричать из-за пса. Тогда она взяла питомца на поводок, но заметила, что ее снимают на телефон. Ее продолжили оскорблять. Как выяснился, хозяином кошки был Сергей Зверев. Со слов Аксиньи, он начал ругаться матом, а потом она достала телефон.

«Он бросился на меня и вырвал телефон», — вспомнила москвичка.

Хозяйка добермана не сразу узнала в собеседнике известного стилиста и певца.

«Поняла, когда он сказал моему товарищу — мальчик, ты сопляк, не учи меня жить, мне 60 лет», — уточнила она.

Аксинья попыталась вернуть свой телефон, но лишь услышала еще больше оскорблений. По ее словам, ей сказали, что они «какие-то сошки, не имеют права никакого». Она уверена, что в сквер могут приходить люди из разных домов, поскольку он никак не огорожен. Телефон стилист ей все же вернул и потребовал, чтобы москвичка больше в этом месте не появлялась.

Аксинья уверяет, что права и знает законы столицы, а еще всегда придерживается правил выгула собак.

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#москва
#селебрити
#собака
#скверы
«Ну а как по-другому?»: уехавшая в Германию перед Днём Победы Гузеева сделала заявление
Лариса Гузеева сообщила, что будет отмечать День Победы только в Москве
08 мая 2025, 11:57

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

В Сети осудили Ларису Гузееву, которая отправилась в Германию в преддверии Дня Победы. Телеведущая поспешила разъяснить ситуацию.
Звезда отметила, что действительно была в поездке по Германии, где выполнила важный для неё пункт – возложила цветы в Берлине павшим в годы Великой Отечественной войны советским солдатам. А вот на празднование 9 Мая Гузеева вернётся в Москву.

«Завтра домой – великий праздник только дома, только дома. Предвосхищая вопросы, естественно, мы нашим павшим солдатам возложили цветы. Ну а как по-другому? Но праздновать – только в Москве», – отметила ведущая шоу «Давай поженимся!» в личном блоге.
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#москва
#германия
#дом
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«Лошадь, кобыла, я не твой муж»: Лепс набросился на журналистку из-за одного вопроса
Григорий Лепс накинулся с оскорблениями на журналистку за вопрос о личной жизни
08 мая 2025, 10:40

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)

Григорий Лепс набросился с оскорблениями на журналистку после вопроса о личной жизни. Видео инцидента с певцом опубликовал в своём Telegram-канале глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
Артист нередко появляется на светских мероприятиях, где общается с представителями прессы. Недавно одна из журналисток задела Лепса, задав вопрос, касающийся личной жизни. Он грубо высказался в её адрес.

«Аккуратно. Я же не твой муж, не твой друг. Не трогай», – обратился Лепс к девушке.
После этого он обозвал корреспондента «лошадью» и «кобылой», добавив к речи матерные выражения. Затем Лепс продолжил общение с другими журналистами, но уже вдали от своей обидчицы.

Причём, спустя буквально минуту певец начал отвечать на вопросы о семье и детях. Он отметил, что любит баловать наследников подарками и цветами. Также добавил, что не любит готовить, поскольку для этого есть домработницы.

Напомним, что это не первый случай проявления агрессии со стороны Лепса. В прошлом году он выбил из рук зрительницы телефон в ходе своего концерта. Сначала певец сделал ей несколько замечаний за слишком близкую съёмку, однако она не убирала смартфон. Тогда артист перешёл к более жёстким действиям.

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#конфликт
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#концерт
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Бывшая жена Михаила Галустяна впервые прокомментировала развод с ним
08 мая 2025, 09:26

Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Instagram* @victoriagalustyan)

Бывшая жена Михаила Галустяна впервые прокомментировала развод с комиком. Виктория Штефанец поблагодарила подписчиков за «добрую и деликатную» поддержку.
В личном блоге женщина отметила, что сейчас для неё самое ценное – это время, проведённое с детьми и близкими.

Напомним, что в конце апреля Галустян неожиданно объявил о разводе с супругой, с которой состоял в браке 18 лет. Артист отметил, что это произошло ещё в прошлом году. После этого в Сети пошли слухи о том, что совсем скоро комик представит новую возлюбленную, ради чего и раскрыл свой статус.

Спустя непродолжительное время поклонники артиста заметили, что его визажистка Милена беременна, хотя девушка не замужем. Юморист нередко появляется в её блоге, поэтому многие пришли к выводу, что она ждёт ребёнка именно от Галустяна. Вскоре потенциальная возлюбленная комика прокомментировала распространившиеся слухи.

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Михаил Галустян развелся с женой после 18 лет брака

*запрещён в РФ
#женщина
#брак
#артист
#девушка
#развод
#беременность
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«Она нас оставила и уехала в Америку»: Кристина Орбакайте разорвала связи с командой, с которой работала в России
Кристина Орбакайте разорвала связи с командой, с которой работала в России
08 мая 2025, 08:43

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте оборвала все связи с командой, с которой работала в России. Об этом сообщил её теперь уже бывший директор Александр Качан в беседе с «Абзацем».
В сентябре прошлого года дочь Аллы Пугачёвой заявила, что выступит в России «когда-нибудь в лучшей жизни». Решение о прекращении концертной деятельности на родине артистка приняла после того, как её выступления начали массово отменяться из-за жалоб общественников. Однако на фоне недавнего запрета на въезд Орбакайте в Латвию в Сети заговорили о возможном возвращении певицы в РФ.

Но Качан поспешил опровергнуть эти домыслы. По его словам, после отъезда артистки из России год назад, они перестали общаться и сотрудничать.

«Я про Кристину ничего не знаю, она не общается с командой. Обо всем узнаю, как говорят, из газет. Она нас оставила и уехала в Америку», – подчеркнул экс-директор Орбакайте.
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*запрещён в РФ
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#депутат
#россия
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#команда
#певица
#шоу-бизнес
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Похоже на провокацию: Лариса Гузеева рассказала, где отметит 9 мая
Лариса Гузеева отметит 9 мая в Германии
08 мая 2025, 08:41

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева отправилась в путешествие на майские праздники. Телезвезда рассказала, что сейчас находится в Германии.
Ведущая шоу «Давай поженимся!» показала уникальный ресторан в Берлине, где ей удалось побывать. Заведение работает в старинном здании 17 века. Это место очень поразило Гузееву.

А вот подписчики удивлены, что звезда решила провести выходные именно в Германии. Вероятнее всего, там же она останется и 9 мая. Многие посчитали, что Гузеевой не следовало афишировать этот факт, поскольку в современных реалиях это можно считать за провокацию.

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*запрещён в РФ
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#9 мая
#ресторан
#германия
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#майские праздники
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