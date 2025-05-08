«Ты сопляк, не учи меня жить»: Сергей Зверев набросился на москвичку в сквере

Сергей Зверев (Фото: Телеграм @zverevsuperdeputat)
В Москве стилист Сергей Зверев вырвал телефон у девушки, которая выгуливала пса в сквере. Звезда пришел туда со своей кошкой и разозлился, когда увидел добермана без поводка, сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Владелица собаки Аксинья поделилась с журналистами, что вышла погулять с животным неподалеку от своего дома на Белорусской. Она находилась на улице с подругой и ее молодым человеком.
Она увидела в сквере двух людей с кошкой, которая была без шлейки или поводка. На девушку стали кричать из-за пса. Тогда она взяла питомца на поводок, но заметила, что ее снимают на телефон. Ее продолжили оскорблять. Как выяснился, хозяином кошки был Сергей Зверев. Со слов Аксиньи, он начал ругаться матом, а потом она достала телефон.
Хозяйка добермана не сразу узнала в собеседнике известного стилиста и певца.
Аксинья попыталась вернуть свой телефон, но лишь услышала еще больше оскорблений. По ее словам, ей сказали, что они «какие-то сошки, не имеют права никакого». Она уверена, что в сквер могут приходить люди из разных домов, поскольку он никак не огорожен. Телефон стилист ей все же вернул и потребовал, чтобы москвичка больше в этом месте не появлялась.
Аксинья уверяет, что права и знает законы столицы, а еще всегда придерживается правил выгула собак.
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«Она у меня была изначально на поводке, я ее отпустила побегать, сходить в туалет, буквально на расстоянии 10 метров», — раскрыла Аксинья.
Она увидела в сквере двух людей с кошкой, которая была без шлейки или поводка. На девушку стали кричать из-за пса. Тогда она взяла питомца на поводок, но заметила, что ее снимают на телефон. Ее продолжили оскорблять. Как выяснился, хозяином кошки был Сергей Зверев. Со слов Аксиньи, он начал ругаться матом, а потом она достала телефон.
«Он бросился на меня и вырвал телефон», — вспомнила москвичка.
Хозяйка добермана не сразу узнала в собеседнике известного стилиста и певца.
«Поняла, когда он сказал моему товарищу — мальчик, ты сопляк, не учи меня жить, мне 60 лет», — уточнила она.
Аксинья попыталась вернуть свой телефон, но лишь услышала еще больше оскорблений. По ее словам, ей сказали, что они «какие-то сошки, не имеют права никакого». Она уверена, что в сквер могут приходить люди из разных домов, поскольку он никак не огорожен. Телефон стилист ей все же вернул и потребовал, чтобы москвичка больше в этом месте не появлялась.
Аксинья уверяет, что права и знает законы столицы, а еще всегда придерживается правил выгула собак.
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Ольга Енгалычева