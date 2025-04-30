Покинувшая Россию София Ротару продала свою квартиру в Москве за 65 млн рублей

София Ротару (Фото: Инстаграм* @sofiarotaru.official)
Певица София Ротару продала свою московскую квартиру за 65 млн рублей, сообщил Телеграм-канал Mash.
Артистка не могла избавиться от недвижимости около пяти лет. Ей помогло переоформление жилплощади на сына.
Новые владельцы получили трехкомнатную квартиру общей площадью 121 квадратный метр в Пресненском районе Москвы. Окна выходят на зоопарк.
Стоит напомнить, что жилплощадь Софии Ротару подарил бывший мэр столицы Юрий Лужков. Последние несколько лет она пустовала — певица перебралась в Италию, а от недвижимости избавлялась. Если возникали трудности с продажей, артистка переписывала квартиры на 54-летнего сына и проводила сделки.
Так она избавилась от жилплощади в Крыму. Однако Ротару все еще не может найти покупателя на свой трехэтажный отель за три миллиарда рублей на полуострове.
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Новые владельцы получили трехкомнатную квартиру общей площадью 121 квадратный метр в Пресненском районе Москвы. Окна выходят на зоопарк.
Стоит напомнить, что жилплощадь Софии Ротару подарил бывший мэр столицы Юрий Лужков. Последние несколько лет она пустовала — певица перебралась в Италию, а от недвижимости избавлялась. Если возникали трудности с продажей, артистка переписывала квартиры на 54-летнего сына и проводила сделки.
Так она избавилась от жилплощади в Крыму. Однако Ротару все еще не может найти покупателя на свой трехэтажный отель за три миллиарда рублей на полуострове.
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Ольга Енгалычева