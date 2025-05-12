Татьяна Лазарева* записала интервью в рубашке с украинским узором – фото

Татьяна Лазарева* (фото: Instagram*** @lazarevatut)
Телеведущая Татьяна Лазарева*, проживающая в Испании, записала интервью в белой рубашке с украинским узором. Видео опубликовано в её YouTube-канале.
Гостем видеоролика стал предприниматель Евгений Чичваркин**, который сделал комплимент Лазаревой* за выбор такой рубашки, которая напомнила ему вышиванку. Телеведущая поблагодарила гостя и отметила, что вышивала её сама, а узор на одежде действительно повторяет традиционную украинскую вышивку.
Татьяна Лазарева* и Евгений Чичваркин** (фото: кадр из интервью на YouTube)
Ранее Лазарева* заявила, что больше не будет брать интервью у живущих в России знаменитостей, поскольку её внесли в реестр террористов и экстремистов. Ведущая заявила, что у её гостей могут возникнуть проблемы с законом после беседы с ней.
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*признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан Минюстом РФ иноагентом
***запрещён в РФ
Татьяна Лазарева* и Евгений Чичваркин** (фото: кадр из интервью на YouTube)
Ранее Лазарева* заявила, что больше не будет брать интервью у живущих в России знаменитостей, поскольку её внесли в реестр террористов и экстремистов. Ведущая заявила, что у её гостей могут возникнуть проблемы с законом после беседы с ней.
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Татьяна Лазарева* раскрыла эмоции от объявления в международный розыск
*признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан Минюстом РФ иноагентом
***запрещён в РФ
Анастасия Чинкова