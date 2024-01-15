Профайлер Давыдов объяснил выбор образов гостей вечеринки Ивлеевой для извинений

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Профайлер Денис Давыдов заявил о продуманности образов для роликов с извинениями блогера Анастасии Ивлеевой, а также артиста Филиппа Киркорова и телеведущей Ксении Собчак.
Он отметил, что водолазки и свитера с высоким воротником придают образу некоторую собранность, серьёзность, уверенность и надёжность.
А вот певица Лолита Милявская, по словам специалиста, наоборот, не готовилась к записи видеоролика и просто импровизировала, о чём говорит чуть растянутая на ней водолазка, которая, по всей видимости, является повседневной для артистки одеждой.
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«Филип Киркоров готовился. Творческий человек, привыкший продумывать образы, но испытывающий высочайший уровень стресса. Ксения Собчак готовилась: для публичного пространства всегда логически продумывает, что надеть. Водолазка с воротом, очки транслируют уверенность, надёжность, планирование, деловитость, размывая образ исключительности и приближая восприятие к любому зрителю в стране. Ивлеева иногда любит зауютиться в вещи с «чужого плеча», свитер крупной вязки дает ощущение защиты, дома, тепла, надёжности», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Давыдов.
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Мелисса Тимофеева