Уехал из России, разыскивался Интерполом, отсидел в тюрьме: как Кизару стал популярным, его связь с Екатериной Мизулиной
Олег Нечипоренко, известный под псевдонимом Kizaru — российский хип-хоп исполнитель. Он прошёл путь от питерских кварталов до испанского побережья, от тюремной камеры до верхушек чартов. «Радио 1» расскажет о криминальном прошлом артиста, его скандалах и личной жизни.
Детство и юность Kizaru: путь от элитных школ до уличных реалийОлег Нечипоренко, более известный как Kizaru, родился 21 мая 1989 года в Санкт-Петербурге. Он рос в обеспеченной семье: отец зарабатывал хорошие деньги, а мать сотрудничала с Jean Paul Gaultier и владела прибыльным бутиком. Однако когда мальчику было три года, родители развелись. Несмотря на разрыв, отец продолжал поддерживать семью финансово.
Учиться Олег не любил, интерес у него вызывали только история и иностранные языки. Он поменял много школ, его выгнали из нескольких учебных заведений. Гардероб подростка состоял из дизайнерской одежды — он вращался в кругах золотой молодежи.
Эмиграция, арест и жизнь за границейОднако финансовое благополучие неожиданно рухнуло после того, как мать оказалась вовлечена в крупную аферу. Она задолжала около 6 миллионов евро, что вынудило семью продать имущество, включая элитную квартиру и ценные вещи.
Вместо университета Олег выбрал другой путь — с 16 лет начал продавать наркотики, стремясь восстановить утраченный уровень жизни. В 2014 году Kizaru покинул Россию и переехал в Барселону. Причиной отъезда стало уголовное преследование за торговлю наркотиками. По его собственным словам, избежать тюремного срока в Санкт-Петербурге ему удалось благодаря передаче взятки. Несмотря на это, исполнитель оказался в розыске Интерпола.
В начале 2016 года Kizaru был задержан и провёл около трёх с половиной месяцев в испанской тюрьме Soto del Real. Позже он не раз заявлял, что продолжает жить в Европе благодаря материальной поддержке родителей. 14 ноября 2021 года он вновь был арестован — на этот раз в Германии, по запросу Интерпола. Под стражей он провёл около четырёх месяцев.
Первые шаги в рэпе: от Dealing Ounces до YAMAИнтерес к музыке у Олега появился еще в подростковом возрасте. Он слушал Децла и Смоки Мо. С 20 лет начал сочинять тексты под псевдонимом Dealing Ounces. Вскоре имя сменилось на YVN KXX. В 2014 году вышел его дебютный альбом YAMA.
Kizaru в Испании: стремительный взлетПосле переезда в Барселону Олег взял себе псевдоним Kizaru и продолжил заниматься музыкой. Уже первый клип «NIKTO NE NUZHEN» стал вирусным, набрав 2 миллиона просмотров за неделю. За ним последовал не менее успешный трек CHAS PICK.
Попав в испанскую тюрьму, Kizaru продолжал писать музыку. После освобождения его карьера резко пошла вверх. В конце 2016 года вышел альбом Mas Fuerte, где артист впервые откровенно поделился своей личной историей. А трек Russian Most Wanted получил отдельный клип.
Конфликты с властями и новая волна критикиKizaru прославился не только своими треками, но и резкой позицией в адрес коллег по рэп-сцене. Он неоднократно обвинял других исполнителей в лицемерии и лжи, упрекая их в том, что они читают о вещах, которых на самом деле не переживали. Это стало причиной громких конфликтов, особенно с такими известными представителями жанра, как Pharaoh и Face*.
При этом с Кириллом Бледным из группы «Пошлая Молли» у него сложились тёплые отношения — они даже подумывали о совместном треке. Осенью 2023 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина инициировала проверку рэпера на предмет пропаганды наркотиков. МВД Санкт-Петербурга завело дело об административном правонарушении, после того как в трёх песнях и одном интервью были найдены соответствующие признаки.
Платиновый успех и международное признаниеВ 2017 году Kizaru начал ориентироваться на международную аудиторию — выпустил англоязычный мини-альбом LONG WAY UP и дал первый концерт в Барселоне. А под конец года порадовал фанатов релизом «Яд», в который вошли 18 треков, включая клип на песню «Если бы я был тобой».
Лучшие треки KizaruВ 2018 году вышел альбом «Назад в будущее», попавший в топы iTunes и Apple Music. Следом — документальный фильм о жизни музыканта и пластинка Karmageddon, записанная при поддержке Sony Music. В ней есть совместные треки с Smokepurpp и Black Kray. Альбом получил статус платинового всего за две недели. К концу года вышел мини-альбом Say No Mo, а в 2020-м — пятый студийный альбом Born to Trap, который набрал 13,2 млн. прослушиваний за сутки.
Bandana, голограммы и мировое турнеСовместный альбом с Big Baby Tape «Bandana I» презентовали в Москве при помощи голограммы Kizaru, так как артисту запрещен въезд в Россию. В 2022 году вышли Bandana II, First Day Out и лиричный альбом «Тебя любят там, где меня нет». Рэпер активно взаимодействовал с фанатами, разыгрывая мерч Haunted Family.
В 2023 году Kizaru презентовал мини-альбом Gremlin, выстрелившую песню «Зеркало» и отправился в свой первый мировой гастрольный тур.
Haunted Family и Kizaru: одна семьяHaunted Family — это творческое объединение и бренд, основанный Kizaru. Проект представляет собой неформальное сообщество единомышленников и артистов, с которыми музыкант сотрудничает как в творческом, так и в деловом контексте. Haunted Family функционирует как независимый лейбл, под которым Kizaru выпускает свои музыкальные релизы. Помимо этого, бренд активно используется для продвижения мерча и сопутствующей продукции.
Сам Kizaru позиционирует Haunted Family не просто как лейбл, а как сплочённую команду, основанную на взаимной поддержке и общем художественном видении. Объединение играет значимую роль в формировании его публичного образа и стратегии развития на музыкальной сцене.
Личная жизнь KizaruМузыкант предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни. Периодически на страницах Kizaru в социальных сетях появлялись фотографии, на которых он запечатлён в компании девушек, однако характер этих отношений он не комментировал.
Летом 2016 года в СМИ активно обсуждалась возможная связь между рэпером и моделью Алёной Водонаевой, ранее участвовавшей в телепроекте «Дом-2». Поводом для спекуляций стали опубликованные Водонаевой снимки с Kizaru, вызвавшие бурную реакцию подписчиков. В 2019 году внимание общественности привлекли слухи о близких отношениях между Нечипоренко и форвардом женской сборной России по футболу, а также игроком испанской «Севильи» Надеждой Карповой. Известно, что спортсменка неоднократно проводила время с артистом, а в одном из видеороликов продемонстрировала срезанную прядь его дредов.
В настоящее время, судя по активности в социальных сетях, Kizaru состоит в отношениях с Катериной Плучевской. Согласно информации в её профиле, девушка проживает в Барселоне. Обстоятельства их знакомства пока не раскрыты.