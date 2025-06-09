09 июня 2025, 12:54

Kizaru (фото: кадр из ютуб-канала HAUNTED FAMILY)

Олег Нечипоренко, известный под псевдонимом Kizaru — российский хип-хоп исполнитель. Он прошёл путь от питерских кварталов до испанского побережья, от тюремной камеры до верхушек чартов. ​«Радио 1» расскажет о криминальном прошлом артиста, его скандалах и личной жизни.





Содержание Детство и юность Kizaru: путь от элитных школ до уличных реалий

Эмиграция, арест и жизнь за границей

Первые шаги в рэпе: от Dealing Ounces до YAMA Kizaru в Испании: стремительный взлет Конфликты с властями и новая волна критики Платиновый успех и международное признание Лучшие треки Kizaru Bandana, голограммы и мировое турне Haunted Family и Kizaru: одна семья Личная жизнь Kizaru

Детство и юность Kizaru: путь от элитных школ до уличных реалий



Эмиграция, арест и жизнь за границей



Kizaru (фото: Instagram** / tommyhellatrigger)



Первые шаги в рэпе: от Dealing Ounces до YAMA

Kizaru в Испании: стремительный взлет

Kizaru (фото: Instagram** / tommyhellatrigger)



Конфликты с властями и новая волна критики

Kizaru (фото: кадр из клипа «КАК ВЕТЕР» ютуб-канала HAUNTED FAMILY)



Платиновый успех и международное признание

Лучшие треки Kizaru

Bandana, голограммы и мировое турне

Kizaru (фото: кадр из видео «BANDANA 2021» ютуб-канала HAUNTED FAMILY)



Haunted Family и Kizaru: одна семья

Личная жизнь Kizaru