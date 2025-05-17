«Ты без этой страны никто и ничто»: Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву за ее высказывания о россиянах

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву за ее высказывания о россиянах. Ранее Примадонна назвала граждан РФ «холопами» и «рабами». В ответ на это Соседов прошелся по личности певицы.
Пугачева хвасталась получением израильского паспорта в соцсетях. Сейчас артистка курсирует между Израилем и Кипром, где у нее есть недвижимости. Общество негативно отреагировало на хвастовство звезды. В ответ Пугачева заявила:
Соседов посчитал подобные высказывания недозволенными. Сергей защитил россиян и обратил внимание на личность самой Пугачевой.
Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
Сергей отметил, что такие качества у Примадонны были и раньше, только их скрывали талант, энергия и песни артистки. Теперь же в личности Пугачевой осталась только вульгарность.
На фоне этого Сергей обратил внимание и на Лайму Вайкуле, которая выступала с критикой СССР. Певица заявляла, что ненавидит Советский Союз. В ответ на это Соседов задался вопросом:
Сергей предрек конец карьер Пугачевой и Вайкуле. К тому же Соседов предложил публике обратить внимание на высказывания артисток и сделать соответствующие выводы.
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«Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».
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Соседов посчитал подобные высказывания недозволенными. Сергей защитил россиян и обратил внимание на личность самой Пугачевой.
«Нельзя прощать предательство. Это тебя не оправдывает, тем более если ты большой артист или был им когда-то. Ты наплевал на свою страну, которая дала тебе все: славу, успех, деньги. Ты без этой страны никто и ничто, и звать тебя никак. А потом ты называешь людей этой страны „рабами“ и „холопами“? Такое прощать нельзя. Это все от плохого воспитания, от невысокой культуры», — цитирует Соседова Starhit.
Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)
Сергей отметил, что такие качества у Примадонны были и раньше, только их скрывали талант, энергия и песни артистки. Теперь же в личности Пугачевой осталась только вульгарность.
«Это мы, зрители разных поколений, создали ей пьедестал, на который она взошла, благодаря которому стала богатой, знаменитой. Она не была культурным кодом страны. Культурный код — это то, что остается навсегда, а она не останется», — сказал Соседов.
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На фоне этого Сергей обратил внимание и на Лайму Вайкуле, которая выступала с критикой СССР. Певица заявляла, что ненавидит Советский Союз. В ответ на это Соседов задался вопросом:
«Кем бы ты была без Советского Союза вообще?».
Сергей предрек конец карьер Пугачевой и Вайкуле. К тому же Соседов предложил публике обратить внимание на высказывания артисток и сделать соответствующие выводы.
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Иван Мусатов