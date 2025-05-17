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«Ты без этой страны никто и ничто»: Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву за ее высказывания о россиянах

Соседов о Пугачевой: ты без этой страны никто и ничто
Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву за ее высказывания о россиянах. Ранее Примадонна назвала граждан РФ «холопами» и «рабами». В ответ на это Соседов прошелся по личности певицы.
Пугачева хвасталась получением израильского паспорта в соцсетях. Сейчас артистка курсирует между Израилем и Кипром, где у нее есть недвижимости. Общество негативно отреагировало на хвастовство звезды. В ответ Пугачева заявила:

«Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

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Соседов посчитал подобные высказывания недозволенными. Сергей защитил россиян и обратил внимание на личность самой Пугачевой.

«Нельзя прощать предательство. Это тебя не оправдывает, тем более если ты большой артист или был им когда-то. Ты наплевал на свою страну, которая дала тебе все: славу, успех, деньги. Ты без этой страны никто и ничто, и звать тебя никак. А потом ты называешь людей этой страны „рабами“ и „холопами“? Такое прощать нельзя. Это все от плохого воспитания, от невысокой культуры», — цитирует Соседова Starhit.

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Сергей отметил, что такие качества у Примадонны были и раньше, только их скрывали талант, энергия и песни артистки. Теперь же в личности Пугачевой осталась только вульгарность.

«Это мы, зрители разных поколений, создали ей пьедестал, на который она взошла, благодаря которому стала богатой, знаменитой. Она не была культурным кодом страны. Культурный код — это то, что остается навсегда, а она не останется», — сказал Соседов.

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На фоне этого Сергей обратил внимание и на Лайму Вайкуле, которая выступала с критикой СССР. Певица заявляла, что ненавидит Советский Союз. В ответ на это Соседов задался вопросом:

«Кем бы ты была без Советского Союза вообще?».

Сергей предрек конец карьер Пугачевой и Вайкуле. К тому же Соседов предложил публике обратить внимание на высказывания артисток и сделать соответствующие выводы.

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«У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают?»: Ксения Собчак раскритиковала публику из-за хейта Авербуха
Собчак вступилась за Авербуха после хейта за слова об Арзамасовой
17 мая 2025, 01:18

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

Скандальное интервью Ильи Авербуха Ксении Собчак вызвало шквал обсуждений общественности. Фигурист на протяжении всего разговора с журналисткой мило высказывался о жене Лизе Арзамасовой. Даже хорошие слова о супруге не стали поводом, чтобы не критиковать спортсмена.
Поводом для скандала стал рассказ Ильи о знакомстве с актрисой. Лиза решила попробовать себя в фигурном катании, где ее наставником и был Авербух.

«Лиза пришла абсолютно юная, трепетная. Я сказал: „Что мы будем делать с этим ребенком? Как это будет происходить?“ Но она была настроена кататься. Попробовали в паре с Максимом Стависким, начали выбирать темы более деликатные. И Лиза блестяще себя проявила. Но сказать, была ли любовь с первого взгляда… Очаровательная девочка, прекрасная, светлая, такая воздушная», — рассказал Илья в интервью Собчак.

Как пишет Starhit, на фоне истории Ксения обратила внимание на то, что тогда Лизе было всего 15 лет и по сути она являлась ребенком.

«Ну какой она ребенок? В 15 лет это уже не ребенок, это уже женщина. У нее уже все было», — ответил Авербух.

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Эти слова и стали поводом для хейта спортсмена. Общественность резко отреагировала на такие слова. Дошло до того, что сама Ксения заступилась за фигуриста.

«Друзья, а что за лицемерие и „кипиш вокруг ничего“? У нас что, все в стране в 18 половую жизнь начинают? Ну вот честно давайте друг другу скажем?» — ответила хейтерам Собчак.

Оставшееся интервью Авербух мило отзывался о Лизе и всем своим видом показывал, что ее любит. Илья признался, что в браке с Арзамасовой он счастлив. При этом ранее фигурист отмечал, что не решился бы создавать семью, если бы не встретил актрису.

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Стала известна личность мотоциклиста, сбившего насмерть артистку из «Москва слезам не верит» Елену Земляникину
Артистку Елену Земляникину сбил насмерть ранее судимый администратор ресторана
16 мая 2025, 22:34

Елена Земляникина (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)

Никулинский суд Москвы определил мотоциклиста, насмерть сбившего актрису из фильма «Москва слезам не верит» Елену Земляникину, под домашний арест.
Инцидент случился на пешеходном переходе на проспекте Вернадского. Со слов актрисы Екатерины Стриженовой, ее золовка спешила к своим студентам. Елена Земляникина работала в Московском городском педагогическом университете (МГПУ). По информации «МК», артистка переходила дорогу на красный свет, однако и водитель превысил скорость.

Сегодня выяснилось, что мотоциклом управлял 47-летний Сергей. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ и грабеж. До недавней аварии он трудился администратором в ресторане. По факту происшествия со смертельным исходом возбудили уголовное дело. Прощание с Еленой Земляникиной запланировано на 17 мая.

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Дональд Трамп раскрыл последствия его ненависти к Тейлор Свифт: «Она стала менее горячей»
Дональд Трамп заявил, что Тейлор Свифт стала менее горячей
16 мая 2025, 22:34

Тейлор Свифт (Фото: Инстаграм* @taylorswift)

Президент США Дональд Трамп раскрыл последствия его ненависти к певице Тейлор Свифт.
Со слов американского лидера, после его высказывания о том, что он ненавидит исполнительницу хита «Bad Blood», она стала не такой желанной.

«Кто-нибудь заметил, что после того, как я сказал «Я ненавижу Тейлор Свифт», она стала менее горячей», — обратил внимание Дональд Трамп в публикации на платформе Truth Social.

Напомним, в сентябре 2024 года президент Соединенных Штатов Америки выложил пост со словами о ненависти к Тейлор Свифт. Это случилось после того, как артистка поддержала кандидатку в президенты США Камалу Харрис.

«Она твердый, одаренный лидер, и я верю, что мы можем добиться гораздо большего в стране, если будем идти за спокойствием, а не хаосом», — отмечала Тейлор Свифт.

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Ксения Бородина выразила недовольство курильщиками в Стамбуле
16 мая 2025, 22:10

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм* @borodylia)

Сейчас Ксения Бородина находится в Турции, где была уже много раз. Телеведущая обожает местную кухню, но негодует, когда в заведениях разрешают курить.
Звезда прилетела в Стамбул на примерку свадебного платья — Ксения готовится к бракосочетанию с блогером Николаем Сердюковым.

Бородину раздражает, что в заведениях Турции разрешают курить.

«Как же это ужасно, когда люди курят сигары в заведениях! Просто тошнит! Я так рада, что у нас нельзя курить в заведениях. Иногда думаю: «Ой, сейчас бы сигареточку!» Зимой же не хочется выбегать на улицу. А потом думаю: «Как это круто, что нельзя». Особенно вонючие сигары. Ненавижу!», — выразила свое мнение телеведущая в соцсетях.

К слову, сама Ксения еще недавно тоже курила. Впервые она попробовала сигарету в школе. Ксения оставляла пагубную привычку во время вынашивания детей, но потом вновь к ней возвращалась. Три года назад экс-супруга Курбана Омарова бросила пагубную привычку, но прошлым летом опять пристрастилась к никотину. В апреле телезвезда заявила, что больше не курит, но обрела иную зависимость — неконтролируемый аппетит.

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#курение
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Максим Матвеев, которого стесняется сын, раскрыл свои страхи в воспитании
Максим Матвеев боится, что его дети раскроют свой потенциал
16 мая 2025, 21:55

Максим Матвеев (Фото: Инстаграм* @maxim_matveev_)

Муж Лизы Боярской раскрыл, что его пугает в воспитании наследников. Максим Матвеев переживает, что дети не смогут раскрыть свой потенциал и устроить свою жизнь.
«При определённом включении в их жизнь, в их развитие добавляется колоссальное количество страхов, с которыми не понимаешь, как быть. Чтобы они реализовались так, как им того хотелось, чтобы они по максимуму раскрыли свой потенциал», — процитировало актера издание «Газета.ru», ссылаясь на проект «5 книг».

Супруг Лизы Боярской обратил внимание, что есть определенный зоны, на которые родитель способен повлиять. Однако существуют и те, на которые он не может воздействовать.

Ранее Елизавета Боярская откровенно рассказала о непростом переходном возрасте своего старшего сына. Андрею недавно исполнилось 13, поэтому он все чаще демонстрирует собственное мнение и характер. В частности, он прямо говорит, что профессия родителей его совершенно не привлекает. ​Со слов Боярской, мальчик стесняется, что его родители ​являются артистами.

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#актриса
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