«В нашей семье есть любовь»: Наташа Королева отреагировала на слухи о расставании с Тарзаном

17 мая 2026, 06:48

Наташа Королева опровергла слухи о расставании с мужем

Наташа Королева (Фото: Instagram* / @koroleva__star)

Певица Наташа Королева развеяла слухи о расставании со своим мужем Сергеем Глушко (Тарзаном) и поделилась тремя ключевыми составляющими их многолетнего семейного счастья. Об этом она рассказала порталу «7 Дней».





Во‑первых, по словам артистки, плотный рабочий график обоих супругов не дает им соскучиться друг по другу. Высокая занятость не оставляют места для рутины, поэтому пара всецело посвящает себя друг другу в свободное время.



«Во-вторых, в нашей семье все очень гармонично — мы умеем разговаривать, слышать друг друга. И в-третьих, а может быть, это надо ставить на первое место, — в нашей семье есть любовь. Она поселилась у нас давно и никуда не ушла», — заявила Королева.