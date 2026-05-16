«Больше не хочу»: Киркоров резко высказался о женитьбе
Филипп Киркоров в свой день рождения сделал неожиданное заявление о личной жизни. Поп-король признался, что больше не планирует жениться, пишет KP.RU.
На празднике певец собрал самых близких людей и выступил с откровенной речью. Он поблагодарил тех, кто поддерживал его в трудный момент, — среди них Яна Рудковская, Виктория Шелягова и Ксения Собчак.
«Все, больше не хочу жениться. Хотя кто знает, как говорится, никогда не зарекаюсь», — произнес исполнитель.
Ранее Киркоров впервые подробно рассказал о скандальном появлении на мероприятии Насти Ивлеевой. По его словам, он зашёл в клуб всего на пять минут, чтобы поблагодарить организаторов за помощь в съёмках клипа.