«Больше не хочу»: Киркоров резко высказался о женитьбе

Киркоров заявил о нежелании жениться, но не зарекается

Филипп Киркоров в свой день рождения сделал неожиданное заявление о личной жизни. Поп-король признался, что больше не планирует жениться, пишет KP.RU.





На празднике певец собрал самых близких людей и выступил с откровенной речью. Он поблагодарил тех, кто поддерживал его в трудный момент, — среди них Яна Рудковская, Виктория Шелягова и Ксения Собчак.





«Все, больше не хочу жениться. Хотя кто знает, как говорится, никогда не зарекаюсь», — произнес исполнитель.



