Поклонники снова заподозрили Анастасию Макееву в беременности: актриса хранит молчание
Анастасия Макеева вновь заставила поклонников обсуждать возможное пополнение в семье. Поводом стало новое видео в личном блоге, где 44-летняя актриса позирует в свободном красном платье на фоне гор и анонсирует музыкальный дуэт с мужем Романом Мальковым.
Некоторые подписчики обратили внимание на силуэт наряда и предположили, что артистка может быть беременна. Сама Макеева пока никак не прокомментировала догадки поклонников, поэтому подтверждений этой информации нет.
Для актрисы материнство стало бы особенным событием: ранее она ещё не становилась мамой. Анастасия и Роман познакомились в 2020 году, а в мае 2021-го официально зарегистрировали отношения. Позже пара сыграла свадьбу и обвенчалась в Крыму.
Подобные слухи вокруг супругов возникают не впервые. В сентябре поклонники решили, что у пары появилась дочь, после публикации Макеевой с тёплыми словами в адрес мужа и упоминанием ребёнка. Однако актриса объяснила, что текст ей помогала составлять нейросеть, которая добавила эту фразу. Анастасия не сразу заметила ошибку и впоследствии отредактировала публикацию.
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