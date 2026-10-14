Поклонники снова заподозрили Анастасию Макееву в беременности: актриса хранит молчание

14 октября 2026, 18:16

Актриса Анастасия Макеева спровоцировала слухи о беременности новым видео

Анастасия Макеева (Фото: Instagram* / @makeevan)

Анастасия Макеева вновь заставила поклонников обсуждать возможное пополнение в семье. Поводом стало новое видео в личном блоге, где 44-летняя актриса позирует в свободном красном платье на фоне гор и анонсирует музыкальный дуэт с мужем Романом Мальковым.