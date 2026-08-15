«Дай огня»: поклонники Цоя принесли к мемориалу цветы и устроили трибьют-концерт
Сотни поклонников Виктора Цоя собрались сегодня у знаменитой стены «Кино» на Старом Арбате, чтобы почтить память музыканта в 36-ю годовщину его гибели. Об этом сообщает SHOT.
С самого утра стену-мемориал начали украшать красными и белыми гвоздиками. Поклонники приносили цветы, оставляли памятные записи и вместе вспоминали творчество одного из самых известных советских рок-музыкантов.
У мемориала также проходит трибьют-концерт. Рок-группа исполняет самые известные композиции «Кино» — среди них «Кукушка», «Группа крови», «Звезда по имени Солнце» и другие песни, которые спустя десятилетия продолжают собирать слушателей.
Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в Латвии. Музыкант возвращался с рыбалки на своём «Москвиче-2141» по трассе Слока — Талси. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом «Икарус».
Цою было всего 28 лет. Его смерть стала огромной трагедией для поклонников, однако музыка «Кино» продолжила жить и после гибели лидера группы.
Спустя 36 лет после трагедии песни Цоя по-прежнему звучат на улицах, концертах и домашних вечеринках, а стена на Арбате остаётся одним из главных мест памяти музыканта.
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