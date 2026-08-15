«Дай огня»: поклонники Цоя принесли к мемориалу цветы и устроили трибьют-концерт

15 августа 2026, 17:55

Сотни россиян собрались у стены Цоя на Арбате и спели хиты «Кино»

Виктор Цой (Фото: Instagram* / @kino.band.official)

Сотни поклонников Виктора Цоя собрались сегодня у знаменитой стены «Кино» на Старом Арбате, чтобы почтить память музыканта в 36-ю годовщину его гибели. Об этом сообщает SHOT.