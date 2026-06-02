Поклонники вспомнили о возможных разногласиях Сидни Суини и Зендеи

02 июня 2026, 22:47

Сидни Суини вновь подогрела слухи о конфликте с Зендеей

Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Сидни Суини оказалась в центре обсуждений после публикации серии закулисных снимков со съёмок сериала «Эйфория». Актриса показала фотографии с коллегами, однако фанаты обратили внимание на одну деталь — среди опубликованных кадров не оказалось ни одного снимка с Зендеей.





В подборке Суини появились фотографии с Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Мод Апатоу, а также снимок покойного Эрика Дейна. Под публикацией актриса оставила лаконичную подпись.





«Это называется… актёрская игра», — отметила она.