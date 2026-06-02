Поклонники вспомнили о возможных разногласиях Сидни Суини и Зендеи
Сидни Суини вновь подогрела слухи о конфликте с Зендеей
Сидни Суини оказалась в центре обсуждений после публикации серии закулисных снимков со съёмок сериала «Эйфория». Актриса показала фотографии с коллегами, однако фанаты обратили внимание на одну деталь — среди опубликованных кадров не оказалось ни одного снимка с Зендеей.
В подборке Суини появились фотографии с Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Мод Апатоу, а также снимок покойного Эрика Дейна. Под публикацией актриса оставила лаконичную подпись.
«Это называется… актёрская игра», — отметила она.На этом фоне поклонники вновь вспомнили слухи о возможных разногласиях между Суини и Зендеей. Ранее западные СМИ сообщали, что между звёздами якобы возникло напряжение во время подготовки к новому сезону сериала, а на публичных мероприятиях они старались держаться отдельно друг от друга.
Официально ни Сидни Суини, ни Зендея информацию о конфликте не подтверждали. Поэтому пока поклонникам остаётся лишь строить догадки о том, действительно ли между актрисами возникли разногласия или речь идёт лишь о совпадении.