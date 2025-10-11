Легендарный телеканал MTV прекратит вещание по всей Европе
Американская медиакомпания Paramount планирует закрыть несколько музыкальных телеканалов MTV по всей Европе к 31 декабря 2025 года. Об этом сообщает Broadband TV News.
В Великобритании прекратят вещание каналы MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live, при этом основной канал MTV (MTV HD), на котором транслируют только реалити-шоу, останется доступным для зрителей.
В материале отмечается, что такое решение связано с длительным снижением аудитории традиционных линейных музыкальных каналов, поскольку все больше людей предпочитают смотреть музыкальные клипы на платформах YouTube и TikTok.
Отраслевые эксперты называют это частью масштабной перестройки международного портфеля Paramount. Помимо Великобритании, в ряде стран Центральной и Восточной Европы закроют MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network. В странах Бенилюкса прекратят работу такие каналы, как MTV 80s и MTV 00s, а также другие тематические проекты.
