«Я сразу сказала нет»: Катя Лель призналась, что ей предлагали роман с Алексеем Ягудиным

08 октября 2026, 17:50

Лель рассказала о предложении устроить ей пиар-роман с Ягудиным

Катя Лель (Фото: Instagram* / @katyalelofficial)

Катя Лель раскрыла неожиданную подробность начала своей карьеры. Певица призналась, что в 2000-х ей неоднократно предлагали устроить отношения с известными людьми ради популярности. Одно из таких предложений, по словам артистки, касалось очень известного фигуриста.





Лель рассказала об этом «Звездачу» на вечеринке в честь дня рождения Иракли. По словам певицы, речь шла именно о постановочном романе, который мог бы помочь привлечь дополнительное внимание к ее персоне. При этом артистка сразу отказалась от подобной схемы и даже не стала обсуждать финансовую сторону предложения.





«Мне поступали такие предложения, и не раз. От очень известных людей. Очень известный фигурист. Но это было как раз двухтысячные годы, и мне предлагали такую историю, я от нее отказалась. Я даже не говорила о сумме, я сказала сразу нет и все», — призналась Катя.