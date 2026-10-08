«Я сразу сказала нет»: Катя Лель призналась, что ей предлагали роман с Алексеем Ягудиным
Лель рассказала о предложении устроить ей пиар-роман с Ягудиным
Катя Лель раскрыла неожиданную подробность начала своей карьеры. Певица призналась, что в 2000-х ей неоднократно предлагали устроить отношения с известными людьми ради популярности. Одно из таких предложений, по словам артистки, касалось очень известного фигуриста.
Лель рассказала об этом «Звездачу» на вечеринке в честь дня рождения Иракли. По словам певицы, речь шла именно о постановочном романе, который мог бы помочь привлечь дополнительное внимание к ее персоне. При этом артистка сразу отказалась от подобной схемы и даже не стала обсуждать финансовую сторону предложения.
«Мне поступали такие предложения, и не раз. От очень известных людей. Очень известный фигурист. Но это было как раз двухтысячные годы, и мне предлагали такую историю, я от нее отказалась. Я даже не говорила о сумме, я сказала сразу нет и все», — призналась Катя.Позже стало известно, что речь могла идти об Алексее Ягудине. При этом сама Лель не утверждает, что фигурист лично участвовал в этой истории. Певица предположила, что подобная инициатива могла исходить исключительно от его пиар-команды, а сам спортсмен мог даже не знать о предложении.