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Покушение на убийство, многочисленные скандалы и фиктивный брак: как жил Василий Уткин

Василий Уткин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Василий Уткин (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

19 марта 2024 года не стало Василия Уткина — культового спортивного комментатора и дважды лауреата премии «ТЭФИ». 6 марта он мог бы отметить свой 53-й день рождения. За свою прямолинейность он расплатился не раз: в 2001 году на него напали с ножом, а в 2019-м — брызнули в лицо из газового баллончика.
Несмотря на это, Уткин никогда не отказывался от честного мнения, за что его уважали коллеги и зрители. О том, как жил спортивный журналист и в какие конфликты ввязывался, расскажет «Радио 1».

Детство и образование


Василий Уткин родился в Балашихе в семье физика и врача. Ему не передались способности отца: точные науки давались тяжело, зато литература и иностранные языки были его стихией.

После школы он поступил в Московский педагогический университет, собираясь стать учителем, но так и не закончил пятый курс — журналистика взяла верх.

Карьера на телевидении


Первые шаги на ТВ Уткин сделал в 1989 году в 17-летнем возрасте. Настоящую известность ему принесла программа «Футбольный клуб» на НТВ, которую он начал вести в 1994 году. С 1996-го он комментировал спортивные матчи на НТВ и «НТВ-Плюс Спорт».

За свою работу дважды получил «ТЭФИ» как лучший спортивный комментатор (2004 и 2005 годы). Его коллеги и эксперты называли его голосом российского футбола. Он работал не только на НТВ, но и комментировал матчи для «России», «Первого канала», Eurosport, Discovery Channel и других. В его карьере были Кубок УЕФА, Лига чемпионов, Чемпионаты мира и Европы.

Певец Владимир Пресняков и Василий Уткин (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

В 2018 году Уткин получил приглашение работать на Чемпионате мира по футболу на «Первом канале». Однако после первого же матча он неожиданно покинул проект, не раскрывая причин, сказав лишь, что расставание прошло на взаимоуважительных условиях.

«Много версий было у людей по этому поводу. Появилась даже легенда, что я пришел на эфир в нетрезвом виде. Это очень мило, ведь за 20 минут до матча я появился в эфире программы "Время", и вряд ли бы успел опьянеть за столь короткий срок. Могу сказать, что знаю человека, который принимал решение по моей персоне, но называть его не буду. Звонок поступил сверху, поэтому особенного выбора у Первого канала не было», — рассказал Уткин в эфире YouTube-шоу Gazlive.

Прямолинейность и конфликты


Василий Уткин не боялся резких высказываний, что нередко приводило к конфликтам.

  • в 2001 году. На него напали с ножом, два удара в спину могли стоить жизни, но он чудом выжил. Причины нападения так и остались неясны;
  • в 2006 году назвал матч ЦСКА – «Ростов» договорным, за что получил судебный иск, но смог его выиграть и даже получить тысячу рублей за издержки.
  • когда Канделаки стала генпродюсером «Матч ТВ» и заявила, что построит новую редакцию с нуля, Уткин ответил, что вместе со старой «уйдет на помойку». Позже он согласился на сотрудничество, но оно быстро закончилось;
  • в 2020 году поссорился с Владимиром Соловьевым из-за темы самоизоляции. Уткин критиковал государственные меры поддержки, а Соловьев в ответ посоветовал ему сходить к психиатру. Когда Уткин вызвал его на словесный баттл, Соловьев отказался;
  • его самая долгая медиа-вражда была с Артемом Дзюбой. В 2016 году он поставил под сомнение мужество футболиста в конфликте с Юрием Лодыгиным, а затем неоднократно намекал на его глупость. Дзюба отвечал, что ему просто жаль комментатора;
  • Уткин открыто выступал против назначения Черчесова тренером. В 2019 году, когда комментатору брызнули в лицо газовым баллончиком, он предположил, что за этим мог стоять именно Черчесов;
  • в 2021-м Уткин высмеял скандал Губерниева с Ольгой Бузовой, назвав обоих «фриками»;
  • в 2022 году поспорил с Камилом Гаджиевым, назвал его «фуфлогоном», а во время встречи отказался пожать ему руку, за что получил легкую пощечину.

Василий Уткин (фото: Instagram* / @realradioutkin)

Личная жизнь Василия Уткина


В конце 90-х Уткин женился на модели Наталье. Брак был скорее формальностью — девушке нужен был российский паспорт.

«Была очень скромная свадьба, мы оставались вместе чуть больше года, но вместе жили урывками — не было ни квартиры, ничего. При этом это были нормальные отношения, любили друг друга, но довольно скоро поняли, что нам надо расстаться — и мы развелись», — вспоминал он.

Позже он закрутил роман с коллегой Натальей Пакуевой, но отношения оказались сложными. В 2006-м они расстались, затем ненадолго сошлись вновь, но окончательно разошлись через пару месяцев. После этого Пакуева вышла замуж за футболиста ЦСКА Сергея Игнашевича.

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Борьба с болезнью и последние годы


Разрыв с Пакуевой сильно повлиял на Уткина — он начал заедать стресс и набрал большой вес. Позже он сделал операцию по резекции желудка и смог значительно похудеть, но проблемы со здоровьем его не покинули.

«У меня был довольно долгий алкоголический период, сопряженный с личностным кризисом. Выходить из него было сложно. Но в какой-то момент я опять очень сильно похудел и понял, что с этим надо как-то справляться. К слову, с лишним весом я борюсь на протяжении всей жизни. Постоянно сбрасываю и набираю. Один раз весил максимально 230 килограммов. Было очень тяжело, поэтому принялся срочно худеть. Все-таки это большой риск для жизни», — делился журналист.

Василий Уткин (фото: Instagram* / @realradioutkin)

В феврале 2024 года он появился на фото с игроками ФК «Эгриси» в инвалидной коляске, что вызвало тревогу у поклонников — и не зря.

19 марта его доставили в кардиологическое отделение больницы имени Пирогова. Врачи дважды пытались реанимировать его, но из-за оторвавшегося тромба кровообращение остановилось.

В 18:01 19 марта 2024 года врачи констатировали смерть Василия Уткина в кардиологическом отделении больницы имени Н.И. Пирогова.

Культовые цитаты комментатора


Василия Уткина запомнили как одного из самых ярких и эрудированных комментаторов российского спорта. Он выдавал запоминающиеся фразы прямо в эфире, без подготовки, что стало его визитной карточкой.

«Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живём!»

«Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич»

«Ну, конечно, давайте посвистим. Кто любит красивых и умных? Никто! По себе знаю»

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Анна Цуканова-Котт посетила премьеру сериала с новым возлюбленным – фото
Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель появились вместе на премьере сериала
06 марта 2025, 13:37

Анна Цуканова-Котт (фото: Instagram* @anna_tsukanova_kott)

В Москве состоялась премьера сериала «Между нами химия». В проекте режиссёра Карины Чувиковой сыграли Александра Бортич, Никита Ефремов, Нелли Уварова, Евгений Сангаржиев и другие.
Одной из самых заметных пар на красной дорожке стали Анна Цуканова-Котт и продюсер сериала Михаил Врубель, которые рассекретили свои отношения месяц назад. 35-летняя актриса и 43-летний продюсер уже несколько раз появлялись вместе на публике, пишет KP.RU.
Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель (фото: Instagram* @anna_tsukanova_kott)

Примечательно, что Анна и Михаил носят обручальные кольца, провоцируя слухи о помолвке или тайной свадьбе. Пара не любит обсуждать личную жизнь с общественностью, однако и не скрывает своего романа, нежно обнимаясь перед камерами.

Цуканова-Котт до этого была замужем за режиссёром Александром Коттом. Об их разводе актриса сообщила в январе, но добавила, что долго скрывала это, ведь расстались они ещё год назад. Экс-супруги прожили вместе 18 лет. В браке родились сын Михаил и дочь Лея.

Михаил Врубель был женат дважды и в каждом браке у него родилось по одному ребёнку. Врубель является сооснователем кинокомпании «Водород». Он выступал продюсером в таких известных фильмах как: «Притяжение», «Вторжение», трилогия «Лёд» и «Сто лет тому вперед».

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*запрещён в РФ
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Покер, неуплата алиментов, кражи и измены: Что известно об Александре Задойнове, многодетном отце и бывшем Ирины Пинчук
06 марта 2025, 13:33

Ирина Пинчук (Фото: instagram* @pinchuk_official)

Ирина Пинчук, звезда проекта «Дом-2», недавно объявила о своем решении увезти двух сыновей на Мальдивы на фоне предстоящего развода с мужем Араем Чобаняном, который попался на интимной переписке с другими женщинами.
Ранее Ирина была в отношениях с Иваном Барзиковым и Александром Задойновым, из-за чего даже произошла драка между парнями. Однако ни с одним из них у нее не сложилось. Позже она вышла замуж за Арая, а Задойнов остался лишь в ее воспоминаниях. Подробнее об Александре Задойнове читайте в материале «Радио 1».

Решил попытать счастья на телестройке

Александр Задойнов, родившийся в конце октября 1984 года в Ярославле, вырос в семье государственных служащих. С ранних лет он начал работать, предпочитая краткосрочные занятия, включая должность бармена в ночном клубе. Не получив высшего образования, он решил попробовать себя на телевидении и в 2007 году стал участником популярного шоу «Дом-2». До этого он уже успел завести дочь Анастасию в гражданском браке с Светланой, но отношения с ней не сложились, что подтолкнуло его к участию в телепроекте.

Александр Задойнов (Фото: кадр из шоу «Дом-2»)

Увлечения на проекте

Александр Задойнов в первый день на проекте проявил симпатию к Нелли Ермолаевой, но, узнав о её отношениях с Никитой Кузнецовым, переключился на Екатерину Крутилину. Несмотря на отношения с Катей, он продолжал интересоваться другими участницами, включая Екатерину Балакину, с которой у него завязались романтические свидания.

Позже у него были короткие романы с Анастасией Смирновой, Настей Лужковой и Аишей Навасардян, при этом его целью было привлечь внимание Евгении Феофилактовой, которая искала богатого партнёра.

В порыве эмоций Задойнов устроил драку с Русланом Проскуровым из-за Жени, вскоре она начала проявлять к нему симпатию.

Покинул «Дом-2» и вернулся

Задойнов был выгнан с «Дом-2» в январе 2011 года из-за увлечения онлайн-покером и кражи денег у других участников. После полугода ему разрешили вернуться, он снова начал встречаться с Феофилактовой, а затем закрутил роман с Лилией Киш, но вскоре был исключен за агрессию.

В сентябре 2012 года он вернулся на шоу, где построил серьезные отношения с Яной Рудовой и покинул проект по собственному желанию.

В сентябре 2013 года Александр Задойнов снова вернулся на «Дом-2» и начал встречаться с Элиной Камирен. Их отношения завершились беременностью Элины, после рождения дочери они покинули проект. Однако за пределами шоу их совместная жизнь не сложилась, пара рассталась.

Остров любви

В сентябре 2016 года на Сейшелах проходило реалити-шоу «Дом – 2: остров любви», в котором за сердце Александра Задойнова и Ивана Барзикова боролись 12 девушек, среди которых фавориткой стала Ирина Пинчук.

Сначала она выбрала Ивана, но, заметив его флирт с другими, решила переметнуться к Александру. Однако их роман продлился всего два дня, после чего Ирина вернулась к Ивану. В итоге они дошли до финала и выиграли миллион на свадьбу.

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Личная жизнь

После участия в реалити-шоу «Дом – 2: остров любви» Александр Задойнов продолжил строить свою жизнь вне камер. В 2017 году его бывшая партнерша Элина подала в прокуратуру заявление о неуплате алиментов, утверждая, что ему помогают уклоняться от выплат судебные приставы Ярославля.

Когда Задойнов переехал в Сочи, его старшая дочь от первого брака, Настя, также переехала к нему. Мать девочки поддерживала с ней связь, но сам Задойнов столкнулся с трудностями в воспитании подростка и даже обратился за помощью к психологу.

В начале 2019 года Александр Задойнов начал роман с Анной Симовской, но вскоре пара рассталась из-за постоянных ссор. После разрыва он быстро нашел новую любовь — Ксению, с которой встретился в Сочи. Сначала Задойнов не афишировал отношения, но позже поделился радостью о новой любви с подписчиками.

Свадьба в Сочи

В январе 2020 года Александр Задойнов сделал предложение своей девушке Ксении, они планировали свадьбу в Сочи. Однако из-за пандемии коронавируса торжество прошло скромно в пустом загсе в апреле. В мае пара вернулась на проект «Дом-2», но вскоре отказалась от участия, понимая, что формат шоу им не подходит.

Отношения начали ухудшаться из-за проблем с зачатием ребенка, и в летом 2021 года Ксения объявила о разъезде. Несмотря на это, они восстановили мир в отношениях и в конце августа сообщили о беременности. 8 февраля 2022 года у них родилась дочь София, Александр стал отцом в третий раз.

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Финансовые трудности

Семья Александра Задойнова столкнулась с финансовыми трудностями из-за застоя в строительной отрасли, что дало ему возможность больше времени проводить с новорожденной дочерью.

Ксения, его жена, выражала беспокойство в своем блоге о его увлечении азартными играми, которое стало проблемой, когда деньги начали исчезать. Несмотря на это, она продолжала поддерживать его и даже рассматривала возможность подачи на алименты для уменьшения выплат на среднюю дочь.

В декабре 2023 года Александр решил отправиться на передовую.

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«Моська и слон»: Депутат и актёр Николай Бурляев назвал хамством слова Андреасяна о фильмах Тарковского
Депутат Бурляев назвал хамством слова Андреасяна о фильмах Андрея Тарковского
06 марта 2025, 13:33

Николай Бурляев (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актёр и депутат Государственной думы прокомментировал высказывание режиссёра Сарика Андреасяна о фильмах непризнанного властями мэтра советского кино Андрея Тарковского. Тот заявил, что ненавидит картины Мастера.
В разговоре с сетевым изданием Daily Storm народный артист России, лично друживший с Тарковским при его жизни и снимавшийся у него в фильмах «Иваново детство» и «Страсти по Андрею» («Андрей Рублёв»), назвал высказывания Андреасяна «эпатажным и хамским выпадом».

Накануне во время встречи со студентами московского Киноколледжа №40 одна из учащихся подняла тему творчества Тарковского. На это Сарик вышел из себя, заявил, что ненавидит его фильмы и считает их частью «деградирующего кинематографа». Он назвал студентов «детишками», а также послал подальше всех тех, кто хочет следовать пути легендарного режиссера и в итоге быть «нищим». В итоге Андреасян покинул лекцию раньше времени под смех, аплодисменты и улюлюкание студентов.

«Подобный выпад в адрес величайшего кинорежиссера планеты — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона», — заявил Бурляев.

Он также добавил, что Андреасян занимается производством «рыночного» кино, которое понижает интеллектуальный и духовный уровень российского зрителя.

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Елена Проклова ответила на заявление внучки Раисы Максимовой об их «голых» вечеринках
06 марта 2025, 13:17

Елена Проклова (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Внучка Раисы Максимовой Елена Гриневич вчера на шоу «МАЛАХОВ» сделала неожиданное заявление. По её словам, в прошлом бабушка и её коллега Елена Проклова устраивали дерзкие вечеринки, похлеще «голых».
По словам Гриневич, Максимова и Проклова отрывались по полной.

«В СМИ обсуждаются эти голые вечеринки. Мне бабушка рассказывала, что в то время они были намного мощнее. Она хорошо общалась с Прокловой, и они устраивали вечеринки похлеще, чем те, которые сейчас у всех на устах. Они были тоже закрытые, там присутствовали люди из театра, ВИП-персоны. Бабушка рассказывала много пикантных моментов», – поделилась звёздная наследница.
Издание StarHit связалось с Еленой Прокловой, чтобы узнать подробности тех мероприятий и уточнить, были ли они на самом деле. Актриса призналась, что такие встречи действительно были, но на них всё проходило мирно.

«У нас никогда не было вакханалий. Да, мы любили собираться после спектаклей. Это было нормальное человеческое общение без эпатажа, без обсуждения среди общественности. Это сейчас при слове „вечеринка“ воображение у молодых людей начинает играть. Собираться ради эпатажа – глупо», – подчеркнула Проклова.
В настоящее время актриса вся в работе. Она гастролирует по городам России со спектаклем «Розыгрыш», который пользуется большой популярностью. Затем Проклова отправится в тур.

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«Я не понимаю, что происходит»: мама Глеба Калюжного высказалась о слухах насчёт его призыва
06 марта 2025, 13:02

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Актёр Глеб Калюжный, в отношении которого возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии, официально получает высшее образование. Мать артиста высказалась о слухах.
В настоящее время актёр учится в Московском финансово-промышленном университете «Синергия», что даёт ему отсрочку от ​службы в армии.

«Он учится официально в «Синергии». Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит», – призналась мать 26-летнего Калюжного.
Как писал «Коммерсантъ» возбуждению уголовного дела предшествовала доследственная проверка. Официально Глеб прописан в Химках, где проживает его бабушка. Однако у актёра также есть временная регистрация в Пресненском районе Москвы, а по ней Калюжный состоит на военном учёте в Объединённом военном комиссариате Тверского района. Как указывается в публикации, артист жил по разным адресам, а повестки приходили по месту регистрации. Сейчас звезде мелодрамы «14 » грозит до двух лет тюремного заключения.

Сам Глеб пока не комментировал произошедшее.

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