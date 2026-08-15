«Моё разочарование»: мать Тимати поздравила его с днём рождения

15 августа 2026, 11:34

Симона Юнусова посвятила Тимати неоднозначный пост в честь его 43-летия

Тимати (Фото: Instagram* / @timatiofficial)

Симона Юнусова поздравила своего сына Тимати с 43-летием и опубликовала в личном блоге большое обращение к рэперу. Поздравление получилось далеко не формальным — мать артиста откровенно перечислила самые разные стороны его характера, назвав сына одновременно своей безусловной любовью, гордостью и разочарованием.





В своём посте Симона призналась, что за годы жизни сына испытывала по отношению к нему самые противоположные чувства. Она вспомнила и радость материнства, и тревогу, и моменты, когда ей приходилось принимать его решения.





«Мой первенец, моя безусловная любовь. Моё нескончаемое волнение и радость. Мой педагогический провал и гордость. Моё разочарование и принятие», — написала Юнусова.

«Как такие полярные вещи могут уживаться в одном человеке?!» — задалась вопросом Юнусова.