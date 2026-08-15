«Моё разочарование»: мать Тимати поздравила его с днём рождения
Симона Юнусова посвятила Тимати неоднозначный пост в честь его 43-летия
Симона Юнусова поздравила своего сына Тимати с 43-летием и опубликовала в личном блоге большое обращение к рэперу. Поздравление получилось далеко не формальным — мать артиста откровенно перечислила самые разные стороны его характера, назвав сына одновременно своей безусловной любовью, гордостью и разочарованием.
В своём посте Симона призналась, что за годы жизни сына испытывала по отношению к нему самые противоположные чувства. Она вспомнила и радость материнства, и тревогу, и моменты, когда ей приходилось принимать его решения.
«Мой первенец, моя безусловная любовь. Моё нескончаемое волнение и радость. Мой педагогический провал и гордость. Моё разочарование и принятие», — написала Юнусова.Мать Тимати также с иронией описала некоторые его привычки и особенности характера. По её словам, в одном человеке удивительным образом уживаются трудоголизм и любовь поспать до трёх часов дня, желание делать близким дорогие подарки и способность забывать о важных датах.
Отдельно Симона упомянула сына как отца и его мальчишеские увлечения, а также способность наблюдать за происходящим и одновременно не замечать очевидных вещей.
«Как такие полярные вещи могут уживаться в одном человеке?!» — задалась вопросом Юнусова.При этом Симона подчеркнула, что давно приняла характер сына и не пытается его изменить. Она считает, что каждый человек приходит в этот мир со своими особенностями, которые формируют его жизненный путь. В завершение поздравления Юнусова пожелала Тимати прежде всего здоровья, долгой и счастливой жизни, а также окружения близких людей.