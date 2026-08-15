На экс-солистку «Фабрики» Сашу Савельеву подали в суд
На бывшую солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву подали в суд. Как сообщает SHOT, истцом выступил Роскомнадзор — ведомство требует взыскать с индивидуального предпринимателя певицы 32 тысячи рублей.
Причиной разбирательства стала неуплата обязательного отчисления с доходов от рекламы в социальных сетях. С 1 апреля 2025 года действует закон, согласно которому распространители рекламы должны перечислять в бюджет сбор в размере 3% от рекламного дохода.
Савельева должна была сделать соответствующие отчисления, однако этого не произошло. В итоге Роскомнадзор обратился в суд, чтобы взыскать с её ИП задолженность.
Юрист Константин Чупырь объяснил, что установить размер рекламных доходов можно с помощью единого реестра. Кроме того, в рамках проверки ведомство при необходимости может получить информацию о банковских счетах. После этого рассчитывается сумма обязательного платежа в бюджет. Теперь певице предстоит разобраться с задолженностью уже в рамках судебного процесса.
Саша Савельева получила известность благодаря участию в группе «Фабрика», после чего продолжила сольную карьеру и стала заниматься другими творческими проектами.
Её супруг, актёр Кирилл Сафонов, после начала СВО в 2022 году переехал в Израиль, где продолжил работать в театре. В марте 2026 года артист перебрался в Нью-Йорк — там сейчас живёт его дочь от первого брака.
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