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На экс-солистку «Фабрики» Сашу Савельеву подали в суд

Роскомнадзор требует взыскать с певицы Саши Савельевой 32 тысячи рублей
Саша Савельева (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

На бывшую солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву подали в суд. Как сообщает SHOT, истцом выступил Роскомнадзор — ведомство требует взыскать с индивидуального предпринимателя певицы 32 тысячи рублей.



Причиной разбирательства стала неуплата обязательного отчисления с доходов от рекламы в социальных сетях. С 1 апреля 2025 года действует закон, согласно которому распространители рекламы должны перечислять в бюджет сбор в размере 3% от рекламного дохода.

Савельева должна была сделать соответствующие отчисления, однако этого не произошло. В итоге Роскомнадзор обратился в суд, чтобы взыскать с её ИП задолженность.

Юрист Константин Чупырь объяснил, что установить размер рекламных доходов можно с помощью единого реестра. Кроме того, в рамках проверки ведомство при необходимости может получить информацию о банковских счетах. После этого рассчитывается сумма обязательного платежа в бюджет. Теперь певице предстоит разобраться с задолженностью уже в рамках судебного процесса.

Саша Савельева получила известность благодаря участию в группе «Фабрика», после чего продолжила сольную карьеру и стала заниматься другими творческими проектами.

Её супруг, актёр Кирилл Сафонов, после начала СВО в 2022 году переехал в Израиль, где продолжил работать в театре. В марте 2026 года артист перебрался в Нью-Йорк — там сейчас живёт его дочь от первого брака.

Софья Метелева

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