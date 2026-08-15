На экс-солистку «Фабрики» Сашу Савельеву подали в суд

15 августа 2026, 12:20

Роскомнадзор требует взыскать с певицы Саши Савельевой 32 тысячи рублей

Саша Савельева (Фото: Instagram* / @sasha_savelieva)

На бывшую солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву подали в суд. Как сообщает SHOT, истцом выступил Роскомнадзор — ведомство требует взыскать с индивидуального предпринимателя певицы 32 тысячи рублей.