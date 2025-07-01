Надеждина Бабкина поддержала Кадышеву, которую хейтят за успех
Надежда Бабкина: «Золотое кольцо» исполняет красивую музыку, которая не стареет
Песни Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» всегда были проникновенными и искренними, поэтому творчество артистки стало популярным среди зумеров, считает певица Надежда Бабкина.
«Весь репертуар Надежды Кадышевой и коллектива «Золотое кольцо» — это не просто песни, это фактически баллады, красивая музыка, которая не стареет. Молодёжь, которой крайне тяжело угодить сегодня, сумела разглядеть эту красоту», — сообщила Бабкина Общественной Службе Новостей.По её словам, некоторые артисты завидуют успеху Кадышевой. Они считают, что певица поймала новую волну популярности благодаря социальным сетям.
«Но если бы не было её хитов, то вряд ли бы её захотели в соцсети загружать», — утверждает Надежда Бабкина.Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Надежду Кадышеву можно назвать новой Примадонной.