«Подписал в психушке, не читая»: Джиган оспорит брачный договор с Самойловой

Адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер оспорит брачный договор
Денис Устименко-Вайнштейн и Оксана Самойлова (Фото: Telegram @geegunchill)

Адвокат Сергей Жорин сообщил изданию «СтарХит», что его клиент, рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), планирует оспорить брачный договор с моделью Оксаной Самойловой.



Жорин указал, что его клиент подписал этот документ в 2020 году. В тот момент артист переживал психоэмоциональный кризис и проходил лечение в специализированной клинике. Адвокат заявил, что Джиган подписал договор в уязвимом состоянии и узнал условия лишь при разводе.

По мнению юриста, обстоятельства подписания соглашения могут указывать на нарушение баланса интересов сторон.

«Действительность подписанных документов в период лечения и нахождения в уязвимом положении вызывает много вопросов. Считаем, что эти действия требуют внимательной правовой оценки и не могут рассматриваться как стандартная бракоразводная история», — пояснил адвокат.
Согласно договору, всё совместное имущество, включая жильё, должно перейти Самойловой.
Ольга Щелокова

