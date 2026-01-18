«Подписал в психушке, не читая»: Джиган оспорит брачный договор с Самойловой
Адвокат Джигана Сергей Жорин заявил, что рэпер оспорит брачный договор
Адвокат Сергей Жорин сообщил изданию «СтарХит», что его клиент, рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), планирует оспорить брачный договор с моделью Оксаной Самойловой.
Жорин указал, что его клиент подписал этот документ в 2020 году. В тот момент артист переживал психоэмоциональный кризис и проходил лечение в специализированной клинике. Адвокат заявил, что Джиган подписал договор в уязвимом состоянии и узнал условия лишь при разводе.
По мнению юриста, обстоятельства подписания соглашения могут указывать на нарушение баланса интересов сторон.
«Действительность подписанных документов в период лечения и нахождения в уязвимом положении вызывает много вопросов. Считаем, что эти действия требуют внимательной правовой оценки и не могут рассматриваться как стандартная бракоразводная история», — пояснил адвокат.Согласно договору, всё совместное имущество, включая жильё, должно перейти Самойловой.