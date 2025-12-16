Полина Диброва прокомментировала слухи о помолвке с экс-супругом
Полина Диброва опровергла слухи о том, что экс-муж снова сделает ей предложение
Участница шоу «Тайный миллионер» Полина Диброва назвала слухи о возможном предложении руки и сердца от её экс-мужа, телеведущего Дмитрия Диброва, нелепыми.
В беседе с «NEWS.ru» Полина пояснила, что чувства у её бывшего мужа к ней, возможно, остались, но пара не планирует воссоединяться.
«Это, пожалуй, самый нелепый слух, который я о себе слышала», — добавила Диброва на пресс-джанкете в рамках вечеринки своего женского клуба.Диброва при этом отметила, что сейчас она счастлива в отношениях с миллиардером Романом Товстиком и ожидает свадьбы с ним. Накануне пара впервые появилась вместе на светском мероприятии.
Кроме того, Полина призналась, что прилагает усилия, чтобы сохранить с экс-супругом нормальные отношения. Она пояснила, что иногда возникают бытовые сложности, но обе стороны проявляют друг к другу взаимопонимание.