«Названный король»: Певец Илья Гуров назвал достойную замену Филиппу Киркорову
Илья Гуров считает, что Прохор Шаляпин может стать преемником Филиппа Киркорова
Певец Илья Гуров высказал мнение, что Прохор Шаляпин может стать преемником Филиппа Киркорова на российской эстраде.
В беседе с Пятым каналом Гуров объяснил, что Киркоров давно занял позицию «признанного короля» в шоу-бизнесе. Шаляпина же певец назвал «названным королем», подчеркнув его стремительный рост популярности в последнее время.
«А самое главное — его цитаты ушли в народ. И это говорит о том, что, как мне кажется, Шаляпин — это достойная смена Киркорову», — заявил артист.Исполнитель пожелал коллеге продолжать развивать музыкальную карьеру.
«Я желаю ему как можно больше хитов. Если он пойдёт по пути не хайпа, а именно музыки», — добавил он.