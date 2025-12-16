«Названный король»: Певец Илья Гуров назвал достойную замену Филиппу Киркорову

16 декабря 2025, 19:17

Илья Гуров считает, что Прохор Шаляпин может стать преемником Филиппа Киркорова

Илья Гуров (Фото: Instagram* @ilyaguroff)

Певец Илья Гуров высказал мнение, что Прохор Шаляпин может стать преемником Филиппа Киркорова на российской эстраде.





В беседе с Пятым каналом Гуров объяснил, что Киркоров давно занял позицию «признанного короля» в шоу-бизнесе. Шаляпина же певец назвал «названным королем», подчеркнув его стремительный рост популярности в последнее время.

«А самое главное — его цитаты ушли в народ. И это говорит о том, что, как мне кажется, Шаляпин — это достойная смена Киркорову», — заявил артист.

«Я желаю ему как можно больше хитов. Если он пойдёт по пути не хайпа, а именно музыки», — добавил он.